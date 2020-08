Jorge Difonso busca igualdad en las tarifas de gas para los mendocinos

El Diputado provincial Jorge Difonso lleva años peleando para que la provincia sea incluida en zona de tarifa patagónica y varios departamentos puedan obtener el subsidio en las tarifas de gas como, lo tienen las provincias de La Pampa y Río Negro; que además tiene un promedio de temperaturas frías inferior a Mendoza.

Malargüe es el único departamento de la provincia que actualmente cuenta con un descuento significativo en las tarifas. El beneficio significa una reducción del 40% en el precio del gas. El objetivo principal es conseguir el subsidio para el resto de la región sobre todo para San Rafael, General Alvear y el Valle de Uco.

Para incorporar a Mendoza a la tarifa patagónica, se han acompañado algunos estudios sobre el promedio histórico de temperaturas bajas, que son inferiores a las de La Pampa y Río Negro que ya obtuvieron la reducción en las tarifas residenciales.

Ley 25565 tarifas en provincias patagónicas

Sobre el proyecto,y su lucha constante para conseguir la tarifa, el exjefe comunal de San Carlos dialogó con El Ciudadano y manifestó; " Por Ley Nacional 25565 se ha instaurado una tarifa de gas subsidiado a los consumos residenciales; gracias a los datos aportados por la gente de clima del Valle de Uco y del Sur, que nos suministraron datos de las temperaturas mínimas históricas de lo últimos diez años, vamos a detectar que en esos lugares tenemos temperaturas más bajas que en zonas dónde actualmente se aplica la tarifa de provincias patagónicas".

"Hemos pedido tanto, al Congreso de la Nación como al Poder Ejecutivo nacional, vía Decreto de Necesidad y Urgencia o al Congreso por Ley, que se modifique e incluya a Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y General Alvear en la tarifa de provincias patagónicas. Por temperaturas frías y mínimas estamos en una zona fría y muy fría, por lo tanto deberíamos estar incluidos en esa Ley".

Además Difonso agregó; "Hemos incorporado resultados de la producción de gas de las provincias y detectamos que Mendoza es muy superior a la que genera La Pampa y Río Negro; provincias que tienen el subsidio y nosotros paradójicamente no. Tenemos sobrados argumentos para que se incluyan estas zonas en el régimen de tarifas subsidiadas y que nuestra ciudadanía, nuestros vecinos paguen hasta un 40% menos de luz".

Malargüe cuenta con tarifa subsidiada

"No sabemos por qué se ha generado esa gran desigualdad, nosotros tratamos que se remedie esta diferencia que se traduce en menos oportunidades para vivir mejor, para trabajar inclusive. Realmente es una injusticia que este régimen que deja a algunos de lado, cómo al Valle de Uco, San Rafael y General Alvear de esta zona patagónica. No sabemos por qué Malargüe si y el resto de los departamentos no",

"Hicimos los planteos, para que se comience a implementar lo más pronto posible, pero esos tiempos dependen del Gobierno nacional y el Congreso de la Nación. Nosotros aportamos todos los datos para que sea bien contundente nuestro pedido, ya que lo consideramos justo para que esto suceda lo más pronto posible, más en este invierno, que se presentan temperaturas bajo cero casi todas las mañanas."

Para Difonso; "Esto se puede lograr porque en pocos meses hay que actualizar la Ley que subsidia el gas a las regiones patagónicas. Este beneficio se renegocia cada 10 años y es la oportunidad de incorporar a Mendoza", cerró el actual Diputado.