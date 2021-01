Isgro celebró el crédito que obtuvo Mendoza para dos importantes obras

A pesar de que en redes sociales hubo opiniones encontradas por las atribuciones en las gestiones de ambas obras, tanto el oficialismo como la oposición mendocina, celebraron el financiamiento otorgado por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) para estas dos grandes obras.

Entre las autoridades que mostraron su felicidad, se encuentra Mario Isgro, ministro de Planificación e Infraestructura Pública, que en diálogo con CNN Radio Mendoza resaltó: “Se trata de dos obras que tienen que ver con el agua: una de ellas es el acueducto ganadero de La Paz, y la otra es la planta de tratamiento de efluentes cloacales del Valle de Uco, que beneficia a los departamentos de Tupungato, Tunuyán e indirectamente también a Rivadavia”.

Sobre la obra de La Paz, Isgro remarcó que “la gente tiene que saber que un proyecto de las características del acueducto ganadero, para poder llegar a ser evaluados, y una vez hecha la evaluación y que sea factible la financiación, hay un trabajo muy largo. Son años de labor técnica y gestión que, en este caso, viene desde 2019”.

Con respecto a la planta de tratamiento de efluentes cloacales del Valle de Uco, el ministro dijo que “era una obra necesaria. En reuniones con los intendentes de Tunuyán y Tupungato, ambos coincidieron en que era muy importante para ellos. Con los equipos de Aysam, con Ingeniería e Infraestructura, se realizó el proyecto desde 2020 y quedó calificado para ser financiado”.

Y agregó: “El gobernador Suarez solicitó estas dos obras en la legislatura a principios del 2020 que no fueron otorgadas. Ahora, en el presupuesto para el 2021, pudimos obtener el aval para tomar la deuda y hacer estas obras, y hay otras en cartera para el segundo semestre”.

Finalmente, Isgro dio su opinión sobre las atribuciones que hizo la oposición liderada por Anabel Fernández Sagasti, aunque no entró en polémicas: “No hay que entrar en ninguna grieta, son obras para los mendocinos y no importa quién se atribuya las banderas de las obras. No vamos a entrar en esa disputa. Lo importante es que el trabajo se hizo”.

“La gente necesita obras, generación de empleos, crecimiento de la productividad y en eso nos tenemos que concentrar en las gestiones de estado. Eso es lo que nos ha pedido hacer el gobernador Suarez: gestionar todo lo posible al margen de las limitaciones económicas”, concluyó.