Iris Aguilar llevó tranquilidad: "No se va a usar una vacuna que no sea eficaz"

El anuncio presidencial de la compra de dosis de la vacuna Sputnik v, el desarrollo ruso contra el COVID-19, generó expectativas, pero también ciertas voces de desconfianza, sin saber realmente la calidad del instituto que produce el fármaco, y eso desató especulaciones que fueron hasta encuestar a la población sobre si se vacunaría con ese producto.

Iris Aguilar es un nombre propio en la disciplina en Mendoza y también a nivel nacional. Con una trayectoria muy destacada, su opinión es central para saber dónde pararse, y la brindó en CNN Radio Mendoza: “Me parece que hay mucha infodemia, término que creó la Organización Mundial de la Salud al inicio de esta pandemia”, aseveró la jefa del Departamento de Imunizaciones de Mendoza.

“Lo cierto es que la vacuna rusa está en la misma fase de investigación que el resto de las nueve vacunas candidatas, ni más ni menos que los mismos procedimientos estándar de las otras, y tal vez sea la que más avanzada está en la fase 3 por una sencilla razón: el Instituto Gamaleya, que es un instituto modelo a nivel mundial, desarrolló en la década del 80 otras vacunas con la plataforma que utiliza para desarrollar esta contra coronavirus, por lo tanto tenía un punto de partida ventajoso sobre otros laboratorios”.

Sobre el proceso que viene, la especialista agregó que “es una vacuna que está en desarrollo. Ellos estiman que la fase 3 va a terminar a fines de 2020 principios del 2021. Pero esa fase 3 tiene que terminar, abrirse el ciego y analizar los datos y si la vacuna es segura y eficaz, y si pasa las instancias de habilitación de los distintos entes regulatorios –en la Argentina de ANMAT– recién ahí se avanzará en la distribución, no antes”, y destacó: “Hay que llevar un mensaje de tranquilidad que no se saltea ninguna etapa y cumple el mismo proceso que cualquiera de las otras vacunas”.

Aguilar también se refirió al laboratorio encargado del proyecto: “Es de elite. Simplemente ingresen a la página para ver el desarrollo tanto de vacunas como de fármacos, la verdad que es muy, muy de avanzada. Pero independientemente de eso lo que tenemos que saber es que nadie nos impone una vacuna, sino que está en las mismas fases que el resto, y probablemente para la misma época también esté la de Pfizer. Así como Estados Unidos compró la totalidad de la producción de Moderna, todo el resto de los países están haciendo negociaciones con los laboratorios para asegurarse stock de vacunas. En el caso de Argentina son cuatro con los que se tiene tratativas: Pfizer, Gamaleya, Astra Zéneca que es la de Oxford, y Jenson, que es la de Johnson & Johnson, por lo tanto me parece que el mensaje es transmitir tranquilidad, no se va a usar una vacuna que no demuestre ser eficaz y que cumpla con todos los requisitos de habilitación”, y también resaltó que ese “es el mensaje clave para evitar escuchar tanta información falsa, tanto opinólogo, lo digo porque soy parte de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y sé el proceso de análisis y revisión que se realiza”.

Las dos dosis de la Sputnik V.

En cuanto a la ventaja de resultados frente a otros laboratorios, explicó que se ha logrado tan rápido, “por distintos factores, primero porque estamos en una pandemia mundial que está poniendo en jaque no solamente a la salud pública sino a la economía de todo el mundo. Hay una inversión de todos los países nunca vista en el desarrollo de una vacuna. Por otra parte, hay plataformas de desarrollo de vacunas que ya se habían utilizado previamente y también se han hecho fases en paralelo, entonces esto hace que los mecanismos aplicados sean innovadores, y que la urgencia a nivel mundial hace que todos los esfuerzos estén puestos en ella”.

Consultada sobre el trabajo que se hace en la provincia para cuando se disponga de la vacuna, explicó: “Nosotros hace rato que venimos trabajando en esto, desde hacer un censo de cadena de frío, capacitación de recurso humano, material descartable. Colocar una vacuna no es un tema menor, simplemente pinchar. Hay que saber cuál es la conservación, la vía de administración, el tema de capacitación, los planes de contingencia ante pérdida de cadena de frío, es un tema muy complejo y en eso están trabajando no solamente la provincia, sino las 24 jurisdicciones y el Ministerio de Salud de la Nación”.

Finalmente, recalcó: “Nosotros trabajamos y nos preparamos como si nos dijeran que la vacuna va a estar mañana, ese es el desafío y por eso estamos trabajando muy arduamente, y todavía nos falta mucho por realizar y ajustar, pensando que estamos programando una vacuna que todavía no existe”.