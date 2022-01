Insólito reclamo a una médica en un hospital: 'si no estás capacitada, no vengas'

La reciente crecida de contagios que afecta a todo el país se traduce cada vez más en conflictos entre los pacientes que acuden a los centros de salud y el personal de testeos. También se han registrado denuncias por maltrato en los centros de vacunación, en el marco de la aplicación de dosis de refuerzo y de esquema regular a quienes acuden por primera vez.

La última semana se reportaron en Mendoza diversos casos de agresiones a los profesionales médicos que deben atender a cientos de personas todos los días. Este miércoles, uno de los episodios destacados fue el ocurrido en el hospital de Tunuyán, donde alguien que aguardaba su turno para testearse filmó el momento en que una médica desbordada pedía paciencia a quienes se quejaban en la sala de espera.

"No tengo tiempo ni para ir al baño, así que no se quejen porque estoy acá esforzándome y dándolo todo", se escucha suplicar a la mujer que salió de uno de los boxes para intentar calmar los reclamos. Según intentaba explicar, no sólo cumplía con la labor de hacer hisopados, sino que también estaba atendiendo gente que acudía por otras razones a pedir asistencia médica.

Como se puede ver en el registro que se viralizó en redes sociales y grupos de WhatsApp, el hartazgo de quienes esperaban fue tal que llegaron a hacer insólitos reclamos a la médica. "Si no estás capacitada para estar 24 horas parada haciendo testeos, no vengas" le espetó un hombre, luego de que ella dijera que le dolían las rodillas.

Al tomar conocimiento de la situación, el intendente Martín Aveiro se refirió al complejo estado de preparación de los centros de salud para la ola de contagios actual. "El hospital tiene seis box pero ha faltado recurso humano y organización para atender el momento. Ha sido fuerte el contagio y se ha desbordado" explicó. "La vacunación está bien porque está distribuida territorialmente y las personas la tienen muy a mano. Pero el testeo faltó planificación para encarar lo que se venía pero ya se va a normalizar".

El Gobierno pidió terminar con la violencia contra el personal

"Ante reiterados hechos de violencia en los centros de hisopados y vacunación contra el personal de la salud, el Gobierno de Mendoza solicita a los mendocinos y mendocinas que prime el respeto por quienes hace dos años no paran de trabajar por el bien de la sociedad" expresó la gobernación en un comunicado de prensa.

Según consta en el texto, las situaciones de este tipo han acontecido en centros de salud de toda la provincia, donde las filas se extienden por cuadras y la paciencia se agota rápido entre los ciudadanos.

Larga fila para ingresar al CAPS N° 60, en calle Maza 36 de Gutierrez, Maipú

El reporte de Salud correspondiente al martes 4 de enero reveló que en Mendoza se hicieron más de 6 mil testeos en esas 24 horas. La La cantidad de positivos, en tanto, superó los 2400 estableciendo un récord a nivel provincial.