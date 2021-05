Inminente: estudian aplicar una nueva restricción en Mendoza

Los números que deja a su paso la pandemia de coronavirus en la provincia de Mendoza son impactantes, solo en las últimas horas se reportaron 976 nuevos casos de coronavirus y 25 muertes.

Las cifras que reporta la cartera de Salud, indican que Mendoza supera desde el inicio de la pandemia, los 100.637 casos positivos confirmados. Por otro lado, la cantidad de decesos atribuibles a coronavirus son 2.105 fallecimientos, según la fuente oficial.

Hay que destacar además que recientemente, legisladores opositores denunciaron por supuestos datos falsos en el manejo de la pandemia a diversas autoridades del Gobierno provincial.

Lo cierto es que el gobernador Suarez, que dictó restricciones el pasado 2 de mayo para frenar el avance de la pandemia, ratificó que mantendría adelante las clases presenciales pero que se suspendían las actividades en salas de juegos y casinos, las reuniones familiares y sociales y que volvía a entrar en vigencia la terminación del DNI para compras en comercios.

De momento la norma dicta que de lunes a miércoles puedan hacer compras las personas con DNI terminado en 1, 2, 3, 4 y 5 en tanto martes y jueves, lo pueden hacer aquellos cuyos documentos finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0. Justamente, esa es la medida que podría sufrir una modificación en las próximas horas, volviéndose más severa.

Continúa la alerta sanitaria entre las 23.30 y las 5.30 de la mañana.

En recientes declaraciones mediáticas, el vicegobernador Mario Abed, “abrió la puerta” a la idea de que se apliquen mayores restricciones en los días autorizados para hacer las compras, para evitar así las aglomeraciones de personas que tienen lugar durante los fines de semana.

"Me parece que lo del DNI es útil en la medida que la gente lo respeta y lo cumpla. Estoy de acuerdo que sea todos los días, pero el Gobernador tiene que pensar en la gente que tiene solamente esos días para comprar. Lamentablemente hay falta de compromiso de un sector de la sociedad. Por eso, ayudo y no tiro con municiones en esta situación. No queremos llegar a lo que no tenemos que llegar. Si todos tuviéramos conducta tendríamos una sociedad diferente”, dijo Abed en diálogo con medios mendocinos.

Abed avaló la idea de extender el control por terminación de DNI, a todos los días de la semana

Es decir que el Gobierno, que lidia frecuentemente con algunos intendentes por el tema de mayores o menores restricciones en sus departamentos no descarta, sino por el contrario, avanzar con esta medida para controlar aún más la circulación de personas y sin afectar severamente a la economía.

Hay intendentes como Emir Félix de San Rafael y Flor Destéfanis en Santa Rosa, que le piden a Rodolfo Suarez, mayores restricciones por las situación epidemiológica en la provincia. También el departamento General Alvear, tiene un régimen mucho más estricto que el del resto de las localidades porque allí, el sistema sanitario quedó al borde del colapso y también se detectó la existencia de la temida y virulenta cepa P.1, más conocida como Manaos.

El diálogo entre los intendentes que no pertenecen a la fuerza política que gobierna Mendoza y Suarez, se ha recrudecido en este último tiempo. Se suman también las acusaciones de líderes de los bloques del PJ-Frente de Todos contra parte del Gabinete del gobernador por supuestas negligencias en el manejo de la pandemia y los datos públicos que se reportan oficialmente.

Volver al sistema de salidas para trámites y compras por número final del DNI en toda la semana, sería una medida que serviría para apaciguar los ánimos políticos y seguramente los contagios. Se está estudiando que hacer puntualmente con el día domingo pero la medida mencionada más arriba estaría “al caer” en Mendoza.