Empresarios buscan crear empleo y reactivar la economía

La nueva mesa está integrada por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de Mendoza (ACOVI), la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), el Consejo Empresario Mendocino (CEM), la Federación Económica de Mendoza (FEM), la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) y la Unión Industrial de Mendoza (UIM), y en su declaración de principios establecieron, entre otros, visibilizar los principales temas que impactan en nuestra economía y son factores de crecimiento y desarrollo; propiciar ámbitos de consensos para el intercambio de ideas que se transformen en propuestas concretas en temas prioritarios y estratégicos para la provincia; contribuir desde cada una de nuestras instituciones a la recuperación sostenible de nuestra economía, especialmente considerando el contexto de pandemia e incidir en los organismos e instituciones de gobierno para que la voz del sector privado sea considerada en la agenda pública.

Federico Pagano, presidente del CEM, desgranó en diálogo con CNN Radio Mendoza los principales puntos del consenso y también los proyectos elaborados por ese espacio: “Es la autocrítica que hacemos desde el sector privado, de reconocer que hay un espacio que con el tiempo se dejó de tener, y en definitiva vemos como nuestra provincia no tiene crecimiento, no generamos empleo, y si el sector privado no se reúne y en búsqueda del consenso no propone planes de mediano y largo plazo, entendemos que no estamos cumpliendo el rol que nos corresponde”.

También aclara que el nucleamiento no es nuevo: “Venimos trabajando en conjunto hace ya bastante tiempo, incluido el debate entre los candidatos a gobernador en las últimas elecciones, y tenemos una agenda de trabajo, solo que ahora decidimos visibilizarnos. Ahora, cuando el Gobierno creó el Consejo Económico, Ambiental y Social, donde tenemos dos lugares, nos permitimos elegir a dos técnicos muy importantes que nos representen”.

En los últimos días, se conocieron mejoras tributarias para algunas provincias, del llamado por el Gobierno Norte Grande, pero que excluyen a nuestra provincia, a Córdoba, entre otras. Para el empresario: “El Gobierno nacional suele generar asimetrías, que no tienen que ver con las realidades económicas, sino con partidos y afinidad política. Mendoza fue tremendamente castigada por la promoción industrial, y ahora empezamos a ver una dinámica similar. El Gobierno no busca generar condiciones para que la actividad privada crezca, estamos en un país donde la carga tributaria es terrible, entonces hace falta una reforma de fondo, pero también concentrarse en la generación de empleo privado genuino, que no pareciera ser tampoco el interés del Gobierno nacional”.

Los proyectos

Desde este espacio han trabajado y desarrollado proyectos que se han llevado a conocimiento del Gobierno provincial, con el que el dirigente aclaró: “Tenemos buena sintonía, buena comunicación, pero su poder de fuego es limitado, lo que no significa que no haya cosas que podemos hacer”, y agregó: “Con respecto a proyectos en específico, nuestros técnicos están trabajando en ellos, y hay cuatro”.

Precisando aún más, expresó: “Con respecto a la coyuntura, uno de los que hemos presentado es básicamente cambiar Ingresos Brutos por empleo. No significa desfinanciar la provincia, sino que todo incremento del sector privado en su conjunto pueda destinarse a la creación de nuevos empleos, siempre tomando como base la planta laboral actual. Por supuesto que hay que someterlo a discusión y someterlo a las mejoras, pero creemos que es importante para recuperar el empleo privado que se ha perdido”.

Además de ese programa, explicó: “Hay dos proyectos en que vamos en conjunto con el doctor Juan Antonio Zapata, de la Universidad de Mendoza, uno que refiere a la eficiencia del trabajo en el Estado, más precisamente al sistema de contratación e incentivo, y plantea que el empleo público tiene que tener esquemas más similares al del sector privado, que tenga premios y carreras en función de esfuerzo y capacidad, y el ingreso por concurso”.

El otro proyecto que refiere al estado tiene que ver con la obra pública, para que tenga una evaluación socioeconómica, que en cada una de ellas se haya evaluado el beneficio para la población de Mendoza, y elegir cuáles se hacen de acuerdo a ese parámetro.

El consenso

Entre los puntos de acuerdo alcanzados por las diversas entidades que forman la Mesa de la Producción y el Empleo, figuran el de promover el rol de la actividad privada, impulsando la actividad económica, la inversión y la creación de empleo genuino para lograr una efectiva disminución de la pobreza.

También es la intención propiciar modelos educativos dinámicos e innovadores que se adapten a las nuevas realidades, que posibiliten enriquecer a nuestros jóvenes para su inserción en un mercado laboral cada vez más exigente.

Otro acuerdo es el de impulsar iniciativas de articulación público-privada orientadas al crecimiento y desarrollo económico de Mendoza, focalizando especialmente en aquellas que permitan ampliar y potenciar nuestra matriz productiva, en un marco de transparencia e institucionalidad; bregar por la eficiencia del gasto público, para que nuestros ciudadanos reciban más y mejores servicios. También por una estructura tributaria simplificada que reduzca significativamente la presión fiscal, e incentive la recuperación económica y la competitividad de las actividades productivas también aparece como una de las metas, y finalmente subrayan la cuestión de favorecer las prácticas que incentiven el cuidado del medioambiente, la producción sustentable y la triple creación de valor.