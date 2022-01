Desde la Asociación de clínicas y sanatorios (Aclisa), iniciaron una campaña contra el maltrato al personal de salud. Aseguran que el sistema de salud en Mendoza "viene muy tensionado", con un alto nivel de ocupación de camas, tanto de sala común como terapia intensiva.

En diálogo con FM 91.7, el coordinador de Aclisa, Rodolfo Torres, indicó que la provincia está atravesando "una creciente ola de contagios, en la población en general, que afecta también al personal de salud y tenemos casi un 40% de enfermeros con parte de enfermo por COVID y un 30% de médicos".

Explicó que esto genera que haya atrasos, sobre todo en la primera atención y el servicio de guardia, lo que implica "un conflicto permanente" con familiares de pacientes, "que no alcanzan a comprender la gravedad de la situación y a la presión que tiene que estar sometido el personal de salud, arriesgando su vida, a su familia, desde hace dos años".

"Están dando todo para que ningún mendocino se quede sin atención, entonces, los maltratos no serían de los más justos para ofrecer al personal de salud”, lamentó el profesional.

Reprogramación de cirugías

Por otro lado, Torres advirtió que varios sanatorios han tenido que reprogramar cirugías, por dos motivos fundamentales: "La falta de personal, que está siendo común a todos, y porque en una cirugía programada no es conveniente arriesgar al paciente, sobre todo un paciente mayor, de ingresar a un hospital cuando estamos teniendo más del 60% de los pacientes internados con COVID".

"No sería el momento indicado para ingresar a un hospital, por eso estas demoras en las cirugías programadas, reprogramaciones, que creemos no será por mucho tiempo y en este momento lo que hay que cuidar es la cama crítica, que es un recurso escaso", fundamentó.

Y agregó: "Uno cree que no le pasará nada o que está todo bien o que la vacuna lo protegerá 100% y cuando llegan a la guardia piensan que habrá un servicio o una cama disponible siempre y no siempre lo está o no siempre lo está en ese momento. Eso genera frustraciones en los pacientes".

Campaña contra el maltrato

Frente a esto, desde Aclisa impulsaron la campaña 'Cuidemos a los que nos cuidan', basada en cuatro ejes: confianza, solidaridad, respeto y cuidados personales.

Por último, el coordinador pidió a la sociedad "que se cuiden, que respeten la responsabilidad social, si están con síntomas, porque sino esto es una cadena que no termina más y por ahí una persona joven la pase bien, pero puede contagiar a una persona mayor que requerirá terapia intensiva".