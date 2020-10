Indignante: le robaron a Rita en la puerta de su casa y quedó registrado en las cámaras

Una familia busca intensamente a su perrita, Rita, una caniche que fue robada en la puerta de su casa, ubicada en la 5ta sección, de Ciudad. Ocurrió el pasado sábado, 3 de octubre, alrededor de las 19, en la calle Olascoaga y Leonidas Aguirre.

Según contó a El Ciudadano el hijo de la dueña de la perrita, Luciano Sanjurjo, su mamá había salido a guardar el auto y la caniche salió, sin que se diera cuenta, estuvo 10 minutos sin moverse en la puerta de la vivienda. Al notar que no estaba, salió a buscarla pero ya no estaba.

Las cámaras de seguridad dejaron registro de la situación y en las imágenes se puede ver cómo un hombre se queda detrás de la perra, analiza el entorno, la alza y se va caminando hacia la derecha.

"No lo reconocimos al tipo que se la lleva, pero por la cuadra constantemente pasan vendedores ambulantes y gente que está al salto para robar. De hecho, dos días antes me abrieron la camioneta en la puerta y me robaron una campera", advirtió Luciano.

Rita tiene dos años y tiene el pelo recién cortado, "había ido a la peluquería un día antes". Tiene la cola cortada, es bajita y gordita.

"Esa perrita es una de las pocas cosas que le da un poco de alegría a mi mamá", cerró el joven y contó que están ofreciendo una recompensa de $10.000 para quien la devuelva.