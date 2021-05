Inconmensurable: Santi Maratea ayudará a trasladar al elefante Tamy

El influencer argentino Santi Maratea no deja de sorprender y demuestra día a día que tiene un corazón inconmensurable que no para de realizar cruzadas benéficas. Hace pocos días juntó el dinero para que 35 deportistas pudieran viajar al Torneo Sudamericano de Atletismo. Ahora impulsa el traslado del elefante Tamy, que se encuentra en el Ecoparque de Mendoza, a un santuario de Brasil.

Luego de recaudar el dinero para los atletas argentinos, Maratea consultó a sus segidores en que podía invertir el dinero que sobró y así se topó con Tamy, quien necesita tener un recinto adecuado en un santuario de Brasil para tener una mejor calidad de vida.

"Che creo que con la plata que sobro de la recaudación para el alquiler del avión podrían usarla para llevar a Tamy al santuario de Elefantes y que sea feliz que dicen? Lxs leo", escribió Maratea.

“Cuando hacemos una colecta generalmente entra más guita de la que necesitamos y sobra plata. Esa plata la usamos para ayudar a otras causas que están en la misma problemática que la causa que ayudamos, y la otra plata la usamos para una colecta que haga yo. En el caso de Emmita sobraron 30 mil dólares. Y de los atletas 300 mil pesos”, contó el influencer en sus redes.

“Lo que quedó de la causa de Emmita irá para Uriel, un niño que no tiene canal auditivo y necesita un implante de 12 mil dólares. Y Tamy, un elefante que necesita que le hagan un santuario para vivir con dignidad, lejos de la explotación animal y creo que podemos ayudar a ambos”, agregó.

Si bien el influencer no se olvidó de Tamy, hace pocos días volvió a comprometerse e indicó "No me olvido de Tamy lo juro, mañana resolveremos esto si o si", posteó.

Lo cierto es que tres países,Brasil, Estados Unidos y Argentina han iniciado una campaña para que la elefanta sea traladada a un santuario acorde para mejora su calidad de vida.