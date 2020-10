Iglesias: "La gente tenía tanto miedo al virus que empoderó al presidente"

En el programa El Interactivo que se emite por Facebook de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30 horas, Gabriel Landart y Luis Vidal Correa, entrevistaron a Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén, uno de los de ocho departamentos incluidos en el decreto de Nación.

Tras las marchas multitudinarias en todo la provincia indicó el intendente: “Mi postura es conocida, no de ahora. No es momento de que sea responsabilidad de la gente, siempre fue. La responsabilidad del Estado pasa por sostener el sistema de salud, la seguridad social y lo privado. Nada reemplaza la responsabilidad social y colectiva".

“La provincia de Mendoza fue la primera en tomar medidas cuando cerró el aeropuerto el 16 de marzo, era necesario en ese momento, primero para preparar el sistema de salud. Comenzar la reconversión que ha tenido, coordinar entre el sector público y el privado, ver cómo usar mejor los recursos".

Y continuó, "en segundo lugar se debía crear conciencia. Se iniciaron las campañas de distanciamiento, higiene, uso de tapabocas y cuidado de grupos de riesgo, pasada esa etapa las cuarentenas pierden sentido".

"El primero de abril, el ministro Ginés González García salió a criticar a Mendoza por cerrar todo. Primero nos criticaron y después nos imitaron, en buena hora.

Con respecto al coronavirus indicó “la gente tenía tanto miedo que empoderó al presidente, las encuestas se fueron a las nubes, Alberto Fernández no llevó adelante una política sanitaria activa, por lo tanto yo soy responsable de cuidarme y cada uno lo es, no el Estado" y agregó "puede que nos enfermemos pero si nos cuidamos no vamos a colapsar el sistema de salud".

Cuarentena más larga del mundo

Sobre la cantidad de días de confinamiento expresó: “Argentina tiene la cuarentena más grande del mundo, es criticada en todos los foros del mundo, ni siquiera los epidemiológicos que tenía el presidente lo siguen apoyando, el sistema de salud que sigue estresado".

"Hemos aumentado las camas de Terapia Intensiva, pero también se han debilitado otros sectores. No es solamente una pandemia, y esto ha afectado a las personas que tienen comorbilidad".

“En las personas sanas genera molestias, pero todos salen adelante con pocos síntomas, debemos tener cuidado por los grupos de riesgo, como la edad. La mayoría de la gente que tiene más de 65 años tiene hipertensión, pero durante la juventud fue normal. También la obesidad es un factor de riesgo, eso tenemos que atender. Las cuarentenas deben ser selectivas para los grupos de riesgo que debemos seguir cuidando" reflexionó Iglesias.

Ayer el ministro de Salud cuestionó la decisión de Mendoza de no retroceder de fase, sobre González García, el intendente indicó " si la salud de los mendocinos depende de las decisiones de Gines estamos en problemas, confío más en nuestros profesionales, que en él, a muchos los conozco y de otros tengo referencia, un buen sistema el que tenemos" argumentó.

Son unos esperpentos

De la multitudinaria marcha opinó: “Yo no fui a la marcha, no se conveniente que la gente se movilice, pero entiendo que hay sobrados motivos para reclamar acciones del Gobierno en lo económico y en el campo obsceno sobre la justicia. La semana pasada hemos vivido un espectáculo desopilante de la votación en la OEA apoyando a Venezuela y en otro sentido apoyando al informe de Michel Bachelet".

Y continuó: “Yo no voté a Alberto Fernández y me manifesté el otro día por los dichos despectivos sobre la meritocracia, yo me referí con palabras más respetuosas que la carta maleducada y despectiva que le mandó a Alicia Castro el presidente. Es el mismo fuego amigo, no de la oposición, son esos esperpentos".

La oposición

Con la postura de la oposición indicó "tenemos que hacer lo nuestro, y si no es así yo no me voy a callar".

“Que Macri viajara al exterior no me gustó, pero me parece bien que guardara silencio porque perdió, pero el Congreso no funciona, es el único en el mundo. La oposición se tiene que expresar".

Y continuó "la oposición, que siempre tiene menos formas de expresarse, lo hace en contacto con los especialistas. Yo no soy usuario habitual de redes sociales, incluso en Twitter era el intendente que menos lo usaba, pero sí me gusta cuando me interpelan los periodistas".

“El presidente dijo que iba a privilegiar a la salud, lo repitieron varios como Emir Félix, había mucha incertidumbre el fin de semana que no lo generó la oposición, sino la impericia del Gobierno. Yo creía que Alberto Fernández iba a escuchar más, no solo a los talibanes que ha nombrado, sino a los que no piensan distinto" agregó Iglesias.

“Yo creo en la responsabilidades individual de las personas y las familias, debemos hacer todo para no contagiarnos, también sé que nos vamos a ir contagiando".

Con respecto a las vacunas indicó "que no son un acto de milagro, no hay más realismo sobre las vacunas que hace tres meses", y apuntó al diputado nacional Omar Félix, "el 28 de julio dijo que teníamos que volver a fase 1 porque en 50 días estaba la vacuna, eso pasó y no ha sucedido. Me da vergüenza” cerro el intendente de Guaymallén.