Ibañez: "Mendoza no va a suspender los procesos de licitación de Portezuelo"

La construcción de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento, en Malargüe, sigue generando controversias. Si bien la Nación cumple con los desembolsos para la represa y la licitación continúa con sus procesos, la disputa con La Pampa se mantiene y además falta por definir la posición del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO).

El Ciudadano se comunicó con ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza, Víctor Ibañez, para consultarle sobre el rumor de la suspensión de la megaobra, quien al respecto aseguró que "no hay nada de verdad en ese rumor".

"El Gobierno de Mendoza no va a suspender el proceso de licitación de Portezuelo del Viento. No solamente lo ha manifestado en su momento el Gobernador, sino que todo se está llevando adelante, como el desarrollo licitatorio. Y también en la discusión que estamos dando fuertemente con el Comité del río Colorado, por lo cual los trascendidos podrán responder a alguna molestia, inquietud o una actitud hostil hacia Mendoza por La Pampa, supongo", expresó.

Cuarta cuota

Gracias al acuerdo firmado entre Mendoza y la Nación en junio de 2019, los fondos cuentan con seguridad jurídica para que este proyecto, el más importante para la provincia, se ejecute y quede como un legado para generaciones futuras. Hace poco más de un mes la provincia recibió el pago correspondiente a la cuarta cuota.

Al respecto, el ministro Ibañez explicó que "los pagos que recibe el Gobierno de Mendoza son cuotas trimestrales por un convenio de 1.023 millones de dólares. Mendoza recibió el pago en julio y el próximo lo va a recibir entre septiembre y octubre".

Y agregó que "el proceso licitatorio está en curso no hay ningún seguimos discutiendo en el ámbito del COIRCO y el Gobernador sigue muy de cerca todo lo que tiene que ver con el futuro al Laudo Presidencial con respecto a la postura que tomaron los gobernadores del Consejo del Comité".

Estudios ambientales

"Mendoza presentó los estudios de impacto ambiental y regional de acuerdo a las normas aplicable con respecto al Comité, al igual que las normas de llenado de la presa fueron todas aprobadas siempre. La Pampa estuvo en contra en todo estos procesos, y seguirá estándolo por que diría, que es una cuestión más política que racional".

Además continuó "en ese sentido es una discusión permanente de La Pampa con estos temas. Mendoza ha cumplido con todo lo pedido, no obstante el Gobernador puso a disposición el código a otros mandatarios y al Ministerio del Interior. La intención es proponer salidas, acuerdos y todo lo que haga falta actualizar o quizás, también, aportar algún elemento necesario, pero siempre y cuando no se detenga el proceso licitatorio".

Mano de obra local

Con respecto a la incorporación de mano de obra local manifestó: "Portezuelo es una obra muy amplia que genera empleo tanto directo como indirecto, que no solo beneficia a Mendoza si no que beneficia a la economía regional".

Algún otro tipo de medidas con respecto al coronavirus

"Desde hace un largo tiempo Mendoza tiene flexibilizada la totalidad de sus actividades en el ámbito económico, deportivo y comercial. Trabajamos con la cuarentena administrada y aislamiento voluntario siguiendo día a día el estado del servicio sanitario, la disponibilidad y la cantidad de casos tanto de contagios como recuperados y la tasa de letalidad".

"No obstante y mientras eso se mantenga en control las decisiones son las que están hoy, pero eso no significa que mañana o pasado las decisiones puedan ir variando, que no tiene plazo de evaluación y medida. Estamos llevando un permanente monitoreo de las situaciones y en base a eso vamos evaluando las opciones. Por el momento la decisión es la que ha tomado el Gobernador de prorrogar el distanciamiento hasta fin de mes".

Rotar las salidas por documento

Los mendocinos tienen reguladas sus salidas de acuerdo a la terminación de su DNI,(lunes, miércoles, viernes y domingos en la mañana para los terminados en 1,2,3,4,5. Martes, jueves, sábados y domingos en la tarde para 0,6,7,8,9 ), al consultarle sobre la posibilidad de rotar esos días Ibáñez respondió con énfasis, "no la hemos considerado, no es un punto que genere perjuicio. Se evaluará llegado el momento y veremos si lo tenemos en cuenta para el próximo en vencimiento del decreto, pero por el momento no es viable" cerró Victor Ibáñez.

Detalles de la obra de Portezuelo del Viento

Ubicada sobre el río Grande, en el sureño departamento de Malargüe, la presa tendrá capacidad para abastecer de energía a 130 000 hogares, cuatro veces más de lo que genera el dique Potrerillos.

A 20 kilómetros de la localidad de Las Loicas y a media hora de la ciudad cabecera del departamento del Sur, el embalse tendrá un paredón de 185 metros, uno de los más altos del mundo. Portezuelo del Viento además cumplirá otros propósitos, como la optimización del uso del agua en la provincia.

Prevé una obra conexa, que permitirá el trasvase de parte del caudal del río Grande al curso medio del Atuel, lo que favorecerá a la provincia de La Pampa y aumentará el caudal turbinado por el complejo hidroeléctrico El Nihuil, en San Rafael. De esta forma, se aumentará la superficie de riego para producción agrícola y ganadera, se incrementará el caudal del río Atuel, se protegerá a la zona de crecidas y se creará un nuevo polo turístico.

Datos técnicos

Portezuelo del Viento tendrá una presa de hormigón compactado a rodillo de 185 metros de altura, con capacidad para almacenar 2000 hectómetros cúbicos de agua. Además de la presa, la construcción incluye una central hidroeléctrica asociada, equipada con tres turbinas Francis de 30 MW cada una, alimentada por un túnel de 700 metros de largo y 6 metros de diámetro y una tubería forzada de 40 metros de largo. La central tendrá una potencia instalada de 210 MW, que generará a lo largo de un año una energía media de 889 GWh.

El dique tendrá un vertedero curvo, diseñado para una crecida prevista cada diez mil años, de 1600 m³/s. En total, se utilizarían casi diez millones de metros cúbicos de materiales sueltos y hormigón. Por último, el proyecto requiere la construcción de una línea de alta tensión hasta la ciudad de Malargüe, de unos 75 km de longitud, hasta conectar al sistema nacional de electricidad.

Para complementar las obras, el Estado reubicará a unas 200 familias que viven en Las Loicas, una pequeña localidad sobre la Ruta 145. El nuevo pueblo se ubicará en la costa sur del lago, en una región con altísimo potencial turístico que además contará con nuevas rutas.