Hugo Laricchia y el spot revelación de la campaña

A pocas semanas del inicio de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en la que cada provincia decidirá qué candidatos disputarán los comicios definitivos para las bancas legislativas en noviembre, y la campaña electoral en Mendoza gana intensidad.

En la mañana de este viernes, las redes sociales de los mendocinos fueron captadas por un disruptivo video en el que el precandidato a senador provincial Hugo Laricchia increpa a José Luis Ramón, desafiándolo a debatir de manera pública o privada en las calles.

"Yo no quiero que seas legislador en Mendoza, no quiero que nunca más ocupes un cargo público y voy a hacer todo lo posible", advierte, manifestando su repudio a los vaivenes políticos que caracterizaron al legislador de Protectora Fuerza Política en los últimos años.

Durante una entrevista en el programa de streaming El Interactivo, el creador de MendoExit fue consultado acerca del video que trascendió en las redes sociales.

“Yo no soy un político tradicional, ni sé cómo se hace ésto, soy un tipo que vive de su laburo y que estoy muy cansado. No creo que la forma sea la hipocresía que manejan los políticos, esos community manager o focus group, simplemente decidí decir lo que pienso” , indicó el precandidato, a la vez que ratificó su repudio al desempeño de Ramón en la política: “Realmente creo que Ramón encarna todo lo que un tipo de bien, de trabajo de Mendoza, desprecia de la política. Hay que sacarlo y tiene que llegar otro”.

El video forma parte de las piezas con que Laricchia se ha mostrado ante el electorado desde que decidió pelear por un lugar en las listas definitivas de Vamos Mendocinos, frente que nuclea al Partido Demócrata, la Coalición Cívica y MendoExit, entre otras fuerzas políticas.

Consultado acerca de sus diferencias con Ramón y su compromiso, en caso de ser electo en los comicios, el político aseguró: “Es muy difícil defenderse de un prejuicio, defenderse de lo que hizo mal otra persona. Yo soy un tipo normal, que labura, que no le debe un mango a nadie, tomo café en el Centro y nadie me acusa de nada. No puedo defenderme de lo que no he hecho, el que hizo las malandrías fue Ramón”.

A lo largo de la entrevista, Laricchia fue contundente en su convicción de que la política en la provincia necesita caras nuevas. En este sentido, criticó a algunos nombres recurrentes en las listas de los partidos más pesados como el precandidato a diputado nacional por Cambia Mendoza Julio Cobos o Anabel Fernández Sagasti, quien buscará la reelección para senadora nacional por el Frente de Todos.

Mirá la entrevista completa:

Hugo Laricchia es un ferviente opositor a las denominadas "listas sábana" ya que, según su visión, los partidos de mayor peso "meten todos esos que después no sabemos ni cómo se llaman y levantan o bajan la mano por la orden que reciben de WhatsApp".

Pero además, insistió en que la renovación en las propuestas suele terminar en la frustración por candidatos como José Luis Ramón o Mario Vadillo: “Piden caras nuevas y cuando aparece, culpa de estos Ramones que han defraudado también te castigan por ser nuevo. Es muy difícil. Lo único que puedo decir es la verdad, soy una persona medianamente conocida en Mendoza, he vivido toda la vida acá”.

Por último, y luego de aportar su visión sobre escándalos institucionales recientes como el de la foto del Presidente Alberto Fernández en Olivos, el precandidato de Vamos Mendocinos aseguró que Ramón no se animaría a debatir públicamente con él. Por eso, ante la propuesta de organizar un debate mediado periodísticamente, respondió:

“Te lo agradecería profundamente, pero primero te diría que lo convenzas, ya dijo hoy que no va a debatir. José Luis Ramón tiene el culo sucio. No se anima a hablar con un hombre común y corriente, yo encantadísimo. La realidad es que me encantaría encontrarlo en la calle, estoy muy enojado con este señor, muy enojado”.