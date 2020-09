Hoteles COVID-19 en Mendoza: cuántos son y cómo funcionan

La provincia de Mendoza atraviesa el momento más delicado desde que comenzó la pandemia del coronavirus. La situación sanitaria está al borde del colapso y se buscan diferentes estrategias para brindar un respiro al personal sanitario para no retrotraer en cuanto a la fase.

Es por eso que en el territorio mendocino hay seis hoteles COVID-19 que funcionan con dos objetivos: por un lado descomprimir los hospitales que ya están colapsados o al borde del mismo y trasladar a pacientes infectados para que puedan aislarse y recuperarse de la enfermedad y por otro, brindar una solución al sector hotelero teniendo en cuenta el gran impacto de la pandemia desde lo económico.

Referentes de este entorno aseguraron que en un principio había diferentes negocios con clínicas privadas pero una vez que el sistema comenzó a saturarse todo quedó en la nada y es por eso que se llegó a un acuerdo con el Gobierno provincial para utilizar estos lugares con el fin de aislar a pacientes que no necesitan una atención más delicada. "Cuando colapsó el sistema y el Gobierno dijo que los pacientes con síntomas leves o asintomáticos podían regresar a sus casas, muchas de esas negociaciones se cayeron. No obstante, con la obra Social Osep se han agregado dos hoteles más", aseguraron.

Si bien no ha trascendido cuáles son los hoteles de Mendoza que trabajan de esta manera y, según anticiparon, se espera agregar dos más para recibir a pacientes que presenten mayor complejidad. En un principio el Estado había pensado en ambientar gimnasios u otros lugares pero coincidieron en que los hoteles tiene mayor comodidad para este tipo de necesidad y así se le puede brindar un apoyo económico al sector.

Hasta hace un tiempo atrás, se estimó que el porcentaje de ocupación para pacientes de coronavirus rondaba el 70% pero actualmente es difícil calcular cuántas personas ingresan en esta modalidad. Lo cierto es que los lugares que reciben personas de la Osep están prácticamente llenos.