La ocupación de camas en el Notti es del 55%

La segunda ola de COVID-19 avanza a pasos agigantados y desde el Gobierno se intenta disminuir la circulación para evitar el colpso en las clínicas y hospitales.

En el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano entrevistaron al doctor Jorge Pérez, director del Hospital Humberto Notti, sobre la situación del nosocomio: “Lo que hemos notado en el hospital es que tenemos 2 chicos con COVID-19 positivo, pero no están internados por sintomatología compatible, su ingreso fue por otros motivos ya que por protocolo todos los niños que llegan ingresan son hisopados y ahí salió positivo".

El doctor despejó dudas cobre si los los chicos son vectores de contagio: "Los últimos estudios que se han hecho indican que los chicos no son los conectores que decían hace un año, ellos no serían los responsables de la transmisión".

"Históricamente en el hospital cuando empieza el frío tenemos una demanda que aumenta, subiendo la internación y ocupación de camas por infecciosas" indicó sobre la situación del hospital y agregó: "Todavía no llegan esos días fríos en Mendoza, seguramente ahí vamos a ver incrementada la internación".

"Ahora estamos con ocupación al 55% del hospital por lo que la idea es centralizar la atención pediátrica aunque vamos a absorber a otras atenciones en el Notti, para librar camas para instalar a adultos si hiciera falta" contó el profesional de la salud.

Y amplió: “El año pasado tuvimos que preparar un pabellón para pacientes adultos, este año creemos que no va a ser necesario porque vamos a concentrar a toda la patología pediátrica. Es lo que se ha planteado, de no mediar o verse desbordado el sistema no creo que sea necesario" indicó.

Sobre el tema de las clases Pérez expresó: "Yo creo que tanto la Sociedad de Pediatría como otros han dicho que los chicos no son los grandes transmisores del virus. Desde mi humilde opinión, no lo digo en forma personal, creo que tendrían que continuar las clases presenciales. Eso es día a día, tal vez hoy en Mendoza se puede, mientras podamos debería continuar igual".

“Lo que he notado en el hospital es que los chicos son los que tienen más conducta que los adultos. Uno lo ve en los nietos, hijos, sobrinos que usan el barbijo desde la entrada, ellos no se descuidan, tal vez los adultos en algunas ocasiones".

Para cerrar el indicó que "la incidencia de casos graves en menores de 15 años es muy baja, menos del 2%. El año pasado tuvimos dos o tres casos con respuesta internatoria" concluyó.