El faltante de botellas de vidrio salió a la luz por el reciente incendio en la fábrica Rayen Cura, en Guaymallén, por lo que desde el sector se trabaja para tratar de suplir la demanda que se generó por las aperturas, gracias al respiro que dio la pandemia por COVID-19.

Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinucultura (INV) en declaraciones en FM 91.7 expresó que "al INV no debería meterse en estos temas porque no le corresponde, somos un órgano fiscalizador, el tema es que al estar tanto en contacto con la gestión conocemos la problemática y entendemos cuál es la situación".

Y aclaró que el problema de stock de vidrio lo está teniendo todas las cristaleras de mundo, ya que en pandemia "no trabajaron al 100%" por eso lo que tenían guardado se fue consumiendo y Argentina no estuvo ajena.

El titular del INV recalcó que en el 2020 en el país "hubo un gran consumo de vino, lo cual incrementó la venta de botella" y a raíz de ello las empresas proveedoras de vidrio han empezado con su elaboración y en los próximos días una de ella iniciará con la producción de "14 millones adicionales" que solucionaría el faltante de botellas que se sufre en Argentina.

Hinojosa aclaró que "las dos grandes fábricas de vidrio del país están en Mendoza, una se vio afectada por el incendio, y hay una tercera que está en Rosario y después tenés dos chiquitas, una en Avellaneda, Buenos Aires y la otra en La Rioja".

“Hay que ser realista y no crear expectativas falsas, sobre todo al pequeño bodeguero que en esta época necesita vender más y necesita el vidrio, los despachos al exterior se hacen en octubre porque hay que llegar a Navidad".

El presidente del INV aseguró que “el vino está conservado en piletas hasta que llegue la botella para hacer el proceso de fraccionamiento" y que la "importación no está cerrada, está abierta, el problema es que no hay de dónde traerlo".

Y que si "me llamara cualquier funcionario del gobierno de Mendoza y me dijera que han conseguido las botellas yo me pondría a 'laburar' a la par de ellos, el problema es el desconocimiento de creer que hay botellas disponibles o que hay una fábrica en el mundo que tiene un stock de 30 millones de botellas y está esperando que Argentina los llame para vender".

Hinojosa dijo que "es un desconocimiento del sector, me preocupa que se creen estas faltas expectativas con la angustia que se siente cuando uno trabaja todo el año y espera octubre y noviembre para hacer estos despechos y pasan estas cosas", reflexionó.

Y recalcó que "prefiero decir la verdad aunque sea dura, y es que Rayen Cura rápidamente pueda poner su empresa en funcionamiento, esa es la única solución de corto plazo".

En esa línea el funcionario resaltó la buena predisposición por parte de la empresa y que si "en las próximas semanas la fábrica ya está funcionando medianamente normal, no debería haber un gran traslado de precios", ya que son empresas que están más preocupadas por producir más que por ganar a través del precio, pero para eso también está el Estado que tiene que estar interviniendo para que no se produzcan esto de, veo la escasez de vidrio y lo aumento", completó.

