Hacer actividad física con tapabocas, ¿es perjudicial para la salud?

A través del decreto n° 620, el gobernador Rodolfo Suarez tomó varias medidas dentro de la fase 4 de la cuarentena en Mendoza. Entre ellas, autorizó a practicar running o trote y el uso de bicicletas para fines recreativos, ambas actividades con distancia máxima de 5 km desde el hogar y el correspondiente uso de tapabocas.

Este lunes se pudo apreciar a gran cantidad de personas aprovechando esta salida permitida, pero surgieron a la vez varios cuestionamientos acerca del uso de tapabocas para realizar la actividad física. Sobre esto habló el médico neumonólogo Raúl Lisanti, en radio Nihuil, quien en primer lugar llamó a ver "el vaso medio lleno y no medio vacío", ya que dentro de esta situación extraordinaria se está habilitando, de manera progresiva, actividades que no se podían realizar por prevención.

"Dentro de los protocolos, se incluye el uso de los tapabocas, obvio que no es cómodo para el que hace ciclismo, carreras, pero es una actividad que se puede hacer con los tapabocas y sin correr mayores riesgos", remarcó el profesional.

Los domingos la actividad se podrá realizar de manera libre, respetando los horarios establecidos.

Sobre las condiciones para realizar la actividad física, aseguró que "se puede hacer sin ningún problema". Pero advirtió sobre los barbijos caseros: "Si hay alguien que se pone un tapabocas y le pone cinco capas, en el medio le pone un plástico, se lo aprieta sobre la boca y la nariz, es obvio que no va a poder respirar. Pero el tapabocas no tiene la función de usar ningún tipo de elemento que no te permita respirar".

Y manifestó que “lo problemático es que ahora hay dos tipos de gente que sale a correr: el que lo hacía habitualmente, los que lo hacían de alto rendimiento, en general gente que aunque no ha podido salir, lo hacía en su casa, mantenía actividad física, pero ahora aparece un segundo grupo, que es el que nunca ha hecho mucha actividad o nada y quiere salir a hacer actividad".

Sobre este segundo grupo, consideró que es donde pueden aparecer las "complicaciones" cardiovasculares. "Lo importante es que el que salga a hacer actividad física sepa que lo tiene que empezar a hacer en forma gradual, esto quiere decir, con incremento de la actividad, no en forma diaria, sino en semanas. O sea, hay que pensar que si uno sale a caminar o hacer alguna actividad, primero tiene que hacerlo de forma progresiva, que no lo genere mayor disconformidad y mantener un tiempo y un nivel de actividad", destacó el especialista.