Habló el detenido de Luján: "Me pisaron los testículos y no tenían barbijo"

La detención de un hombre en Luján de Cuyo, el pasado viernes, despertó críticas y dudas sobre el accionar del personal policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 18, en la intersección de Fader y San Martín, cuando Juan Cano (37) circulaba por la vía pública sin barbijo, por las altas temperaturas y por encontrarse solo, según contó a El Ciudadano.

"Salí a hacer compras, vi un accidente y me arrimé. Era una ciclista, que habían atropellado", contó Juan, quien advirtió que llevaba su tapabocas en la mano.

"Cuando me pego la vuelta (en dirección a su domicilio), la Policía, de muy mala manera y como no se debe hacer, me dice: 'Señor, ¿dónde está su barbijo?'. Se lo muestro y les respondo: 'Acá está mi barbijo' (enseñándolo en su mano)", continuó.

Como varios ciudadanos, Juan explicó que cuando transita solo, suele liberarse de la barrera de protección, para poder respirar mejor. "Sigo y me dice un policía, 'yo no sé si usted tiene el bicho o no, a mi no me interesa'. Así que continué caminando, porque estaba a pocos metros de mi casa", narró.

Cano es padre de tres niñas (10, 8 y 6 años) y, para evitar llevarlas con él de compras, las había dejado al cuidado de una vecina, ya que su esposa se encontraba trabajando.

"Me interceptan y me piden la documentación. Les expliqué que no salí con mi documento y que estaba a metros de mi casa", explicó y advirtió que debía llegar a su vivienda, porque sus hijas estaban solas.

"Me respondió (el policía) 'a mi no me interesa'. Entonces yo le pregunto, '¿cómo me vas a contestar así?'", agregó.

El efectivo le remarcó el uso obligatorio del barbijo y Juan le hizo una observación: "'En el accidente (de la ciclista) hay un montón de gente sin barbijo, sin distanciamiento social', entonces -le pregunta- '¿por qué tanto ensañamiento conmigo?'. A lo que me responde, 'vos a mi no me vas a venir a decir cómo tengo que trabajar'".

"Le dije -continuó- que me estaba hablando mal. 'Yo no soy ningún malviviente para que me hables así. Soy papá de tres nenas, trabajo'", respondió quien actualmente se gana la vida vendiendo ensalada de frutas, pan y tortas caseras.

Mientras se producía este intercambio, Cano cuenta que llega al lugar un furgón y "desaforadamente" se bajaron más policías de refuerzo.

Según la víctima, fue tomado por la fuerza, lo golpearon e insultaron, por cuestionar el destrato recibido. "Mi resistencia no fue por no querer acompañarlos, sino porque tenía a mis tres hijas solas", aclaró.

Vecinos de la zona registraron lo ocurrido y en los audiovisuales, que rápidamente se viralizaron, se puede escuchar cómo les pedían a las autoridades que lo suelten, sin tener éxito con sus reproches.

"Me acusaron de estar drogado y alcoholizado", contó Juan, aclarando que esto era una "locura" y que es "aficionado al mountain bike", por lo que sus hábitos son saludables.

"El policía que estaba encima mío, estaba sin barbijo. La policía totalmente maleducada, me insultaba", puntualizó.

Desde el piso, Juan pide ser liberado para volver a su vivienda. "Me pisaron los testículos, me lastimaron las muñecas y cuando me suben al furgón, que esa parte no se ve en el video, me empezaron a dar piñas en la espalda, en los riñones. Y yo les preguntaba, '¿por qué hacen tanto circo por un barbijo?', a lo que me responden 'no es por el barbijo, es porque te haces el pesado'".

Parte del Ministerio de Seguridad

Transcurridas varias horas del hecho, el Ministerio de Seguridad emitió un parte en el que indicó que "personal de UCAR del Grupo Operativo proceden a detener la marcha de un ciudadano para identificarlo y reiterarle nuevamente la colocación del barbijo. El sujeto en todo momento muestra mala predisposición para colaborar, se ofusca y golpea a uno de los efectivos en la cabeza provocando la rotura del casco".

"Los que tienen idea de lo que es andar en bicicleta, saben que un casco no se rompe por un forcejeo. ¿Sabés el golpe que tenés que darte para partir un casco? Me acusan de un montón de cosas que no son ciertas", desmintió.

Fue trasladado a la Comisaría 11°, de Luján de Cuyo, donde se lo sometió a un examen toxicológico. "El dosaje me dio 0,0", informó.

Si bien Cano sostuvo fuertes críticas para quienes procedieron a su detención, determinó como "intachable" el trato de quienes lo recibieron en la comisaría. "Me trataron muy bien, me dieron analgésicos para los dolores. Estaban indignados con la situación, porque por el mal accionar de algunos, los meten a todos en la misma bolsa".

"No soy una persona de mal vivir"

Cano contó que horas previas a lo ocurrido, había salido a andar en bicicleta y que sus hábitos son saludables, por lo que no tenía coherencia la acusación de que se encontraba bajo los efectos de alcohol y drogas. "Todos los días intento hacer ejercicio, no soy una persona de mal vivir".

"En todo momento hubo mucha prepotencia, entonces eso despertó mi bronca. ¿Por qué así de esa forma? Si vos sos un personal de la Fuerza (Armada) tenés que tener un poco de ética y dirigirse con respeto", planteó.

Además, indicó que varios policías presentes se enojaron con los vecinos que filmaban, "porque sabían que estaban haciendo las cosas mal".

Por último, contó que alrededor de las 19 del domingo recuperó su libertad. "Tuve que pagarle a un abogado para que me saque, sino no sé si hubiese salido. Todo por un barbijo", cerró.