Habilitaron las visitas en los geriátricos de Mendoza

Tras varios meses de visitas suspendidas en residencias que albergan adultos mayores, el Gobierno de Mendoza habilitó las visitas en los geriátricos de Mendoza.

Las autoridades sanitarias detallaron un estricto protocolo sanitario y aseguraron que ingresará una persona por residente y que cada visitante deberá permanecer media hora.

Asimismo, las residencias deberán contar con un espacio adecuado y acondicionado con elementos de bioseguridad. El visitante solo podrá entrar más allá del espacio destinado a tal fin en casos de pacientes terminales o postrados.

Desde el Ministerio de Salud provincial aseguraron que estas se realizarán a través de encuentros programados dentro de la institución, en espacios adaptados, cerrados o abiertos. La idea es promover el vínculo social con las redes de apoyo de los residentes y reducir el riesgo de transmisión del coronavirus.

Para poner en marcha esta medida, las instituciones deberán poseer 14 días sin casos confirmados, sospechosos y/o sintomáticos compatibles con COVID-19. En el caso de que aparecieran casos sospechosos o confirmados, las visitas se suspenderán de inmediato. El incumplimiento de esta medida será considerado una falta grave y podrá dar lugar a sanciones administrativas, civiles o penales.

Visitas y espacios de encuentro

Las residencias deberán contar con un espacio adecuado, en lo posible abierto y aislado del resto de la institución y acondicionado con todos los elementos de bioseguridad (alcohol en gel o al 70%, agua y jabón para el lavado de manos). En tanto que al visitante se le controlará la temperatura corporal y al igual que el residente deberá usar barbijo, tapaboca o máscara facial, y mantener una distancia física de 2 metros.

Para garantizar su cumplimiento se colocarán marcas en el piso, vidrios o acrílicos. A estas visitas solamente podrá asistir una persona por residente y éste deberá estar de acuerdo, siempre que pueda manifestarlo. Tendrá que permanecer 30 minutos y luego, deberá pasar un lapso de 60 minutos hasta el ingreso de la próxima persona, tiempo que se utilizará para desinfectar y ventilar los espacios. Éstos deberán tener elementos y muebles de plástico para facilitar la desinfección al iniciar y terminar las visitas.

Además, las Instituciones confeccionarán un registro diario de las visitas, en donde conste: fecha y hora del ingreso, nombre, apellido, DNI y teléfono de contacto; como así también los datos del residente. El ingresante también deberá firmar una declaración jurada en la que declare no poseer el virus ni haber estado en contacto con alguien que padece Covid-19. Por otra parte, en forma diaria, los responsables de la Residencia deberán adjuntar a la planilla de ingreso, su propia declaración jurada en la que conste que no tienen personas que vivan allí o personal confirmados o sospechosos de tener Covid-19.

En caso de salida de algún residente, con fines sociales, su reingreso se realizará de acuerdo al protocolo.

Pacientes en etapa terminal de la vida o postrados

En el caso de que un residente no pueda ser trasladado a un espacio destinado para visitas, por su condición física o por encontrarse en una etapa terminal de la vida; el responsable médico de la institución o quien lleve adelante el control clínico de esa persona, dejará constancia de esta situación en la Historia Clínica. De este modo se podrá otorgar una excepción para que el visitante ingrese a la residencia más allá del espacio destinado a tal fin.

Si la institución ha presentado casos confirmados de COVID- 19 en los últimos 14 días o el residente es considerado un contacto estrecho de algún caso, las medidas de seguridad y protección deberán responder al manejo de persona con diagnóstico de COVID -19 (barbijo quirúrgico, máscara facial, camisolín y guantes). Esto se realizará según “Protocolo para el ejercicio humanitario de derechos y decisiones en el final de la vida, en pacientes y referentes afectivos, en contexto de pandemia por COVID-19”. Res. Min. N° 1867/20.

Unidad Coordinadora de establecimientos geriátricos

La Unidad Coordinadora de Establecimientos Geriátricos será quien supervise las condiciones del lugar de visitas asignado en cada institución. En caso de que no se cumpla con los requisitos, solicitará que las instalaciones sean adecuadas para este fin. Estas observaciones, deberán dejarse por escrito mediante la emisión de un acta, para que una vez acondicionado el espacio, la Institución pueda solicitar nuevamente el permiso correspondiente.

En ese sentido, Aldo Sáez, director de Adultos Mayores, indicó al respecto en medios locales: “La verdad es que es una noticia muy esperada por la familia de los residentes y los residentes, obviamente".

“Ya están habilitados y si se meten a la página del Ministerio de Salud, en donde dice alerta epidemiológica del coronavirus, donde están todas noticias, se va al área de Salud y ahí está el protocolo de visitas a residencias y hogares a adultos mayores y personas con discapacidad", señaló Sáez.

“La verdad es que es tan importante la visita a las residencias de las personas que están residiendo, si bien lo hacen como si fuera su casa, no es su hogar y no tienen el contacto diario con su familia. Así que esto es re importante, con algunas recomendaciones específicas, pero de verlos a no verlo cambia 360 grados".

¿Pueden ingresar menores a visitar a los abuelos?

"Sí en eso no hay problema de quien sea. Va a ser una sola persona por vez, entonces pueden ir acordando con el dueño del geriátrico, ya se conocen los dueños con las familias, así que eso es descontado que lo van a ser rápidamente. Obviamente el uso del tapabocas, alcohol en gel y lavado de manos. Si se hace a través de elementos de plástico, para ser más fácil la desinfección, mesas y sillas también deben ser desinfectados y hay una carilla y media de recomendaciones que ya el geriátrico las tenía muy claras y no van a ser problemas para nada", manifestó Aldo Sáez.