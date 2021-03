Guaymallén eliminó la elección de la Reina de la Vendimia

El departamento de Guaymallén aprobó este jueves el proyecto para eliminar la elección de la Reina de la Vendimia en esa localidad. La idea y planificación fue presentada por el radical Ignacio Conte, y generó una enorme polémica en el mundo de las reinas, virreinas actuales y ya electas.

La votación fue 9 a favor y 3 abstenciones, no hubo votos negativos y contó con el apoyo de su intendente Marcelino Iglesias. Por su parte Conte expresó: "Viendo la Vendimia y todo lo que la rodea nos pareció que la elección de la Reina era algo que parte de la sociedad rechazaba y que podíamos reemplazarlo mostrando las bondades que tiene nuestro departamento, desde el punto de vista turístico, cultural y productivo"

Además en referencia al rol de la mujer en la Vendimia: "La elección de una chica en un concurso de belleza no va más; ese estereotipo con cánones de qué es considerado lindo y no para representar a un lugar, no se condice con los tiempos que vivimos"

El Concejal añadió que la imagen de la Reina o candidata, "tapa todo lo que tiene que ver verdaderamente con la vendimia", porque "no se habla de fiesta, del espíritu de los viñateros; se deja de lado la posibilidad de que los municipios y la Provincia pueda mostrar lo que tiene.

En tanto, aclaró que Guaymallén seguirá participando del festejo, que "la idea es mostrar el carro sin alguien que salude, mostrar al departamento como Capital del Espumante y polo turístico de la provincia.

Respecto al dinero que le cuesta al municipio la Reina departamental, el integrante del consejo comunicó que; "Los recursos que antes se disponían para comprar corona, cetros y demás. en cuestiones que necesita la Vendimia en sí"

Un debate ha tuvo lugar desde hace semanas en Mendoza luego de la presentación de este proyecto que hoy, fue aprobado. Dentro de las discusiones se planteó que muchas jóvenes intentaban ser parte de una "competencia" que muchas veces estaban "manipuladas", por eso es que "se le dio la posibilidad de votar al público" finalizó Conte.