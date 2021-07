Gremios estatales endurecen acciones para reclamar mejoras salariales y laborales

Lograron conformar una misma mesa las representaciones gremiales de docentes, médicos, enfermeros, empleados judiciales y de organismos de control del Estado mendocino. Un hecho resaltante, demostrativo de la gravedad de lo que está sucediendo en todo el ámbito público de la provincia.

La presentación formal se hizo en el auditorio de la sede de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS), con el objetivo de mostrar a los medios de prensa, entre los que se encontraban los del Grupo Cooperativa, la delicada situación salarial y las condiciones de trabajo y escalafonaria de todo el personal estatal de Mendoza. Pero, además, como se señaló desde la flamante mesa, “la conformación de un fuerte bloque compacto sindical que vaya más allá del reclamo sobre salarios y comience a tener incidencia en la política del trabajo público mendocino”.

El primer paso público que mostrará juntos a AMPROS, SUTE, FADIUNC, SITEA, Judiciales y APOC, se dará hoy con una concentración que fue convocada para media mañana en la intersección de Garibaldi y San Martín. Según se informó, allí los gremios recordarán un nuevo aniversario de la Independencia con una fuerte protesta de lo que está sucediendo con los trabajadores estatales.

“Sentimos que los médicos han sido basureados”

Las exposiciones ante la prensa fueron iniciadas por la médica Isabel Del Pópolo, quien sin vueltas dio detalles de lo que “consideran una traumática mesa paritaria con el Gobierno, en donde se faltó el respeto a todo el personal de la salud”, como denunció.

Al señalar otros puntos conflictivos, como el necesario descanso de los profesionales, la secretaria general de AMPROS dijo: “Cuando pedimos que le otorgaran siete días al mes, nos respondieron desde el Gobierno que del bono que otorgó la Nación por $6.500, descontarían $250 por día. Así, con esa falta de respeto y consideración se refieren desde el Gobierno al personal que dio, da y dará la vida por los pacientes”.

“El mismo personal que no cuenta con las drogas necesarias para la ARM (asistencia respiratoria mecánica) para intubación y ahí los profesionales han tenido que echar mano a sus amplios conocimientos para utilizar otro tipo de drogas para poder dormir al paciente. Un tema de todos los días, que muestra el estado de precariedad absoluta al momento de salvar vidas que tiene todo el personal de la salud. Por lo que pregunto: ¿puede ser que en ese estado vengan a basurear con un 14% de aumento salarial? Esto no solo no aceptamos, sino que no lo permitiremos”, sentenció.

“Es mentira que el Gobierno no tiene plata”

Después, la secretaria gremial del SUTE, Mirta Faget, ratificó el pedido del sindicato de los educadores al Gobierno de integrar la mesa paritaria. Pero a la vez destacó: “Lo que hoy está ocurriendo con la inflación nos da la razón de haber rechazado lo ofrecido en diciembre. Porque en junio tendremos una inflación del 21,5%, mientras que a fin de año, se estima, vamos a tener una inflación del 50% con aumentos que van a llegar a un 23% con suerte”.

Para la dirigente gremial docente, “(la Administración) tuvo un superávit en el orden de los $39.600 millones, por eso que ellos digan que no pueden más y nos dan la última oferta, eso no es así. El Gobierno decide sumirnos a todos en la pobreza, no solamente a los trabajadores de la educación sino también a los de distintos sectores, donde se notan terribles situaciones diarias de vida. En una palabra, todos estamos por debajo de la línea de pobreza y de la indigencia; no nos están dando la posibilidad de vivir dignamente con un sueldo digno como lo establece la Constitución” .

“El estado funcionó en cuarentena”

El gremio que está haciendo sus primeras armas en defensa de empleados que desempeñan tareas especiales en el Estado, es la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC). Su secretario general, Ramiro Quevedo Mendoza, habló con nuestro diario y dijo: “Todos los organismos de control han permitido el funcionamiento normal del Estado en los peores momentos de pandemia en la provincia. No solamente a través de su trabajo, sino aportando sus bienes personales desde sus casas, sin ningún tipo de perfeccionamiento ni aporte del Estado, todo hecho desinteresadamente. Sin embargo, luego de un año que ha sido tremendo para nuestro país, no hemos recibido un solo reconocimiento en los necesarios aumentos del salario de esos trabajadores, que harían lo mismo si la historia se repitiera”.

Por su parte, Víctor Dagfal, titular de SITEA, se refirió a los cuestionados porcentajes ofrecidos por el Gobierno que rechazan los trabajadores. “Nosotros expresamos que el aumento ofrecido a finales del año pasado no era de 23%. La cuestión era que en el agregado sobre el sueldo de diciembre se calculó lo de marzo, julio y lo de octubre, todo con una cifra fija en negro de $500. Pasando en limpio, al anualizar el ofrecimiento del 20%, en realidad es del 11%. Además ofrecen un aumento al mes de diciembre en un porcentaje que no está acumulado o retroactivo, y solo lo suman a diciembre. Algo que no será del 46% como afirman algunos, o del 34% otros. Eso no sucederá en un año que no muestra un aumento salarial de principio a fin. Ante una inflación que se estima pisará el 50%, con dinero devaluado, que uno lo nota con $100 que ya valen $10, literalmente. Una grave situación, porque el Gobierno dibuja los aumentos salariales, por lo que cuando los estatales realmente se den cuenta, otra será su reacción”.