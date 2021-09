Graciela Rovera: “El comercio exterior debe tener una política de Estado”

Graciela Rovera es precandidata a senadora provincial por el segundo distrito dentro del espacio Cambia Ya, que competirá por un lugar en las listas definitivas del frente oficialista Cambia Mendoza en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a disputarse el 12 de septiembre.

En diálogo con CNN Radio Mendoza, la empresaria especializada en comercio exterior indicó cuál es su visión de Mendoza y Argentina, y desde qué lugar se posiciona para buscar un puesto en las bancas legislativas provinciales.

“En mi caso particular, como casi todos los que estamos en entre frente, no somos políticos. Sino que en cada actividad somos empresarios, emprendedores y profesionales, hablamos como ellos se comunican. Tampoco hacemos promesas, no sabemos si vamos a llegar, ojalá que sí, pero por lo tanto no podemos hacer promesas. Nosotros vemos lo que pensamos y todo lo que creemos que se debe cambiar”, aseguró.

Con respecto al diálogo con el electorado en la previa a los comicios, quien encabeza la lista de senadores por el segundo distrito del frente productivista, resaltó: “En general tienen creo que los mismos problemas que sufrimos todos desde hace tiempo: la pandemia, cierre de negocios, los hijos que se van, por ejemplo, de Santa Rosa, donde estuve el fin de semana”.

“Ellos me pedían que realmente nosotros podíamos hacer un cambio, que siguiéramos con eso y no dejáramos de hacerlo al margen de las elecciones”, contó Rovera, quien se propone posicionar a su espacio como una alternativa de cambio en la estrategia de comercio exterior de la provincia.

El sector privado mendocino y las exportaciones

En ese sentido, la empresaria expresó su descontento por las políticas de retenciones a la exportación: “Yo ,que estoy en comercio exterior, vivo haciendo programas para mejorar y dar mayor diversidad en cuanto a productos que se puedan exportar. Enseñarles a las empresas para que lo hagan, es uno de los lugares donde se pueden generar más trabajos y mejores remunerados” analizó.

Y agregó: “Cuando ves que las exportaciones se cierran, te dan mucha bronca, porque se hace mucho esfuerzo para abrir mercados y difundir el mensaje de pro exportador y cuando alguien decide que no es el camino, retrocedemos”.

Rovera entiende que el cierre de exportaciones es un problema grave para el desarrollo de los pequeños productores: “Hoy hablaba un distribuidor de carne en la provincia y contaba que todos los problemas que surgen por no permitir que se exporte. Son dos tipos de carne las que se exportan, las que consumimos en el mercado interno es similar a la que se exporta”.

Pero, además de dar su visión sobre el daño que la política nacional hace al mercado interno, la precandidata de Cambia Ya analizó el presente de Argentina en comparación a las economías de otros países de la región:

“Generalmente en la crisis anterior que no se podía casi exportar, los productores de carne se llevaron ganado a Uruguay. Hoy Uruguay es exportador y nos supera a nosotros. Creo que el comercio exterior tiene que tener una política de estado, como tantas otras cosas. Nos deberíamos abrir más como país, Chile tiene acuerdos comerciales con un montón de países.”

Rovera señaló la importancia de que Mendoza obtenga mayor autonomía para desarrollar acuerdos de comercio internacional:

“Los acuerdos son internacionales, nosotros como provincia podemos desarrollar el comercio y usar el tratado de libre comercio que se firmó con Chile en el 2019. Nuestra matriz productiva es muy parecida a la que tiene Chile, y Chile exporta mucho más que nosotros”, aseguró.

Por último, se refirió a la situación de las empresas y la necesidad de impulsar cambios favorables:“Los emprendedores están cansados de que las cosas no les salgan. Hay que mostrar que sí se puede y hay que seguir trabajando, informales cómo hacer un encadenamiento productivo y cómo evitar una doble tributación. Hay que tener en Mendoza una política exterior, impulsando desde la provincia que desde la Nación se modifiquen algunas cosas. Cuesta mucho hacer un cambio.”