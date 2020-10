Graciela Orelogio: "Deseo que puedan empezar las clases presenciales"

La subsecretaria de educación de Mendoza, Graciela Orelogio, habló en El Interactivo y despejó dudas sobre cómo será el fin de año para los estudiantes de la provincia.

Desde la DGE dieron a conocer el régimen de evaluación, acreditación y promoción para los niveles Inicial, Primario y Secundario y la funcionaria detalló qué deberán hacer los alumnos para poder pasar de año. "el criterio es tomar todo lo que hicieron en el año los chicos. Deberán aprobar los aprendizajes prioritarios correspondientes a cada año cursado" sostuvo Orelogio.

"Deben aprobar esto porque es el piso mínimo para pasar de año y además los docentes evaluarán todo el aprendizaje durante el año. De no llegar a la aprobación, quedará abierto el ciclo y se lo acompañará a que lo completen durante el 2021" agregó.

Respecto al tema de los abanderados y escoltas, que era una duda importante que se generó teniendo en cuenta la falta de presencia en los colegios, la subsecretaria detalló: "Estamos trabajando en el sistema y escuchando propuestas. Queremos que no sea injusta la elección de abanderados y escoltas, la idea es no dejar chicos afuera por no haber podido tener conectividad o problemas de aprendizaje".

"Mi mayor deseo es el que año que viene empiecen las clases presenciales. Me da mucho enojo que se diga que fue un año perdido porque fue muy difícil, los docentes han hecho un enorme esfuerzo cambiado la presencialidad por la virtualidad, entre otras muchas cosas" cerró Graciela Orelogio.