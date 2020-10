Golpe de alivio: más flexibilización a la cuarentena y duras críticas a la Nación

El gobernador Rodolfo Suarez, acompañado por la ministra de Salud, Ana María Nadal; el intendente de Luján, Sebastián Bragagnolo, empresarios y ejecutivos de Consejo Empresario Mendocino (CEM) y de VALOS, hizo varios anuncios.

En primera instancia detalló el decreto que ya está en vigencia sobre la circulación en toda la provincia y las reuniones familiares. El primero que será libre, donde queda sin efecto la terminación de los DNI, en el segundo que se vuelven a permitir con un máximo de diez personas con vinculación estrecha. En ambos casos solo será permitido viernes, sábado, domingos y días feriados.

Los dichos del gobernador fueron vertidos tras la inauguración de un módulo sanitario de internación para pacientes COVID que el CEM aportó a la Provincia, ubicado en Ugarteche, donde Suarez le respondió al Gobierno nacional sobre el amesetamiento que le endilga a Mendoza por la pandemia y sobre la falta de consideración en fondos que aún no muestra la Casa Rosada. Con el mismo énfasis explicó que ha solicitado a la administración del aeropuerto de El Plumerillo, haciéndole notar que la Argentina es el único país en el mundo que no tiene vuelo de cabotaje, este punto como parte de un paquete de medidas que la provincia está estudiando para salvar el golpeado sector turístico.

El mandatario mendocino no la dejó pasar y aprovechó para recordarle a la oposición local, que el proyecto de ley de Presupuesto 2021 está acompañado por un pedido de roll over y financiamiento. Recordándole que el roll over lo está aplicando el Gobierno nacional con respaldo de la oposición y que el financiamiento es sumamente necesario para reactivar la obra pública y la economía provincial a la vez.

Con cuidados y lentamente siguen las flexibilizaciones

Al momento de referirse a las flexibilizaciones, que se constituyen en un adelanto de lo que podría venir para la próxima etapa de la pandemia, Suarez, anunció: “Vamos a permitir nuevamente las reuniones familiares. A pesar de que no estaban autorizadas, sabemos que se realizan. Ahora se permitirán con un orden que trataremos de darles en base a datos que manejamos, como que los días que se permitirán serán desde los próximos viernes, sábado y domingo. Lo hacemos en estos días porque la movilidad en la provincia baja notablemente, acción que se inicia el viernes, se profundiza el sábado, mucho más el domingo y días feriados. En un todo de acuerdo con información de mediciones que realizamos en los últimos días se autorizarán las reuniones de vínculos estrechos con un máximo de diez personas”.

Al ampliar lo dispuesto, agregó: “Lo otro que hemos determinado y que contiene el decreto, con esa baja de movilidad de personas que hemos detectado, es que los días señalados (viernes, sábado, domingo y feriados), queda sin efecto la terminación de los DNI para la circulación. Sí, se mantendrán las salidas con terminación del Documento Nacional de Identidad, lunes, martes, miércoles y jueves. En definitiva, son medidas tomadas para atacar de otra manera las fiestas clandestinas desde donde más se han producido contagios”.

Molesto por los dichos del Gobierno nacional sobre cómo se observa a la provincia, dijo: “A la Nación le debería preocupar Mendoza, como le preocupa Río Negro y todas las provincias. Sucede que el debate que tenemos permanente con el Estado nacional es porque hemos realizado una apertura que no la ha tenido el resto, porque nosotros entendemos que existen otras políticas sanitarias para llevar adelante, además no hemos tenido índices que se hayan disparado, como en otros lugares donde la cuarentena es más estricta, con todos los efectos que tiene para la economía y para cada ser humano”.

Clases al aire libre para chicos que no tuvieron conectividad

En el tema educativo, Suarez anunció: “Ustedes saben que la postura que estamos tomando es permitir todas las actividades que se puedan, por lo que no vemos que esté mal que los alumnos de séptimo grado de primaria y del quinto año de secundaria, puedan tener asistencia. Pero creemos mucho más importante que se pueda llegar a aquellos alumnos más débiles, quienes habitan sectores vulnerables y que no tienen conectividad”.

“Ahora que el clima lo permite, pensamos que antes que culmine el año podemos llegar con alguna asistencia en barrios o lugares que analizamos con la ministra Ana María Nadal, para que se puedan dictar clases en lugares al aire libre o en salones amplios y con ventilación, porque lo importante es comenzar a dar el apoyo a esos chicos que no han tenido el acceso necesario a métodos técnicos para recibir contenidos pedagógicos”, resaltó.

Ampliando, la ministra de Salud, Ana María Nadal, expuso: “Tenemos en cuenta los niveles de vulnerabilidad de los chicos, para aplicar principios de equidad. Por eso, como expresaba el gobernador, hemos dispuesto con protocolos sanitarios que eviten que los chicos se contagien y contagien a sus familias, se puedan realizar clases presenciales en sectores al aire libre”.

Pedidos de comprensión por los reclamos

Cuando se le preguntó sobre los reclamos que realizaron profesionales y no profesionales de la salud por medio de AMPROS y SITEA, Suarez, expresó: “Estoy en conocimiento de todos los reclamos y no solamente del área de salud. Los reclamos son permanentes porque la situación es crítica. A pesar de ello, queremos llegar a las soluciones lo mejor posible para todos en forma justa y equitativa a todos los sectores. Pero se debe entender que hay gente que cobra lo mismo, pero cobra; hay gente que ha dejado de cobrar, otra que perdió su trabajo, porque estamos en una situación crítica de pandemia. Es un proceso que durará mucho más de lo que pensábamos, donde el Estado también la pasa mal porque su recaudación ha caído, como la actividad económica que nos hace estar con la mayor austeridad e ingenio, por lo que pedimos mucha comprensión a todos los sectores que reclaman”.

Inmediatamente, la ministra Nadal, subrayó: “Este año, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande con todo el personal de la salud. Reconocemos claramente el esfuerzo que está haciendo todo el sector por atender la pandemia. El personal está muy exigido y hay áreas donde mucho más se siente esta exigencia. Por eso resalto el esfuerzo que hace la Provincia para contratar en forma interina a equipos de salud. En ese sentido, y mirando a los licenciados en Enfermería, se están realizando incorporaciones. Para 2021 y con un cronograma extendido incorporaremos todas las personas que tienen prestaciones. Lo otro que decidimos es que el personal con prestaciones tenga transporte gratuito y la cobertura de la obra social OSEP”.

Finalmente, y ante la consulta específica de los licenciados en Enfermería, la funcionaria contestó: “Los enfermeros profesionales que estamos incorporando, lo hacemos en forma interina. Lo hacemos porque estamos esperando cómo se resuelve en la Justicia el inconveniente que tenemos con los licenciados en Enfermería. Esto conlleva un problema sanitario importante, por la oferta en horas de enfermería y por lo que esto implica. En definitiva, es todo un tema para analizar”, concluyó.