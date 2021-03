Godoy Cruz: buscan eliminar las golosinas en la fila del super

Concejales del Frente de Todos y Protectora Fuerza Política de Godoy Cruz presentaron un nuevo proyecto al municipio con el objetivo de "priorizar la salud de los vecinos". Se trata de una iniciativa que busca limitar la exhibición, y por ende la venta excesiva, de productos que se consideran poco saludables en todos los supermercados y mayoristas del departamento.

¿De qué se trata el proyecto?

En concreto, la medida realizada en conjunto por ambos bloques solicita que se prohíba exponer libremente golosinas, alfajores, gaseosas, chocolates, dulces y demás productos comestibles del mismo estilo en las líneas de cajas de los diferentes locales comerciales.

De acuerdo con el comunicado oficial de los concejales, así las personas que hacen la fila para pagar sus compras "no se verán tentadas" a comprar y consumir este tipo de alimentos que tienen "alto nivel calórico y que poco aportan a la nutrición de un ser humano". De hecho, un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) del 2019 ya había advertido sobre el "preocupante avance" de estos productos ultra procesados y sus efectos negativos para la salud.

En ese momento, Argentina se encontraba en el tercer puesto de la región con más de 500 kilocalorías aportadas a los ciudadanos con estos alimentos. En ese sentido, el estudio indicaba que aportaban más de un cuarto de la energía diaria recomendada y los productos protagonistas eran las galletas y las gaseosas. Todos estos productos, según el informe, pueden traer enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión.

El objetivo del proyecto

Con esta iniciativa también se busca que las ofertas que encontramos en las línea de caja o paso obligatorio de consumidores hacia las cajas tengan como mínimo un 30% de productos saludables y de fabricación mendocina, una forma de apostar a la salud y también a la economía local, apoyando a emprendedores y fabricantes de la provincia.

Por otro lado, el proyecto solicita al Ejecutivo municipal que se ponga en marcha una "campaña de educación y concientización" sobre alimentación saludable y prevención de enfermedades como la obesidad y la diabetes.



"Buscamos promover la inclusión, el consumo responsable y el apoyo a los productores mendocinos de forma que puedan comercializar su producción de alimentos saludables", explicó el presidente de Protectora Fuerza Política, Marcelo Linares, quien luego agregó: "Se trata, no solo de mejorar la calidad de los alimentos que se ofrecen en supermercados, hipermercados y mayoristas, sino además promover el agregado de valor y acompañar a las Pymes de Mendoza para su crecimiento y desarrollo".

Por su parte, el concejal Martín González, presidente del Frente de Todos, siguió la misma línea y afirmó que "el objetivo es avanzar en políticas que tiendan a reducir la exposición a la oferta compulsiva de alimentos no saludables y aportar a la prevención de la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles". A su vez remarcó que "no es una solución definitiva" pero sí un paso importante y aclaró que no se pide que se prohíba la comercialización de estos productos, "sino que deban reubicarse en góndolas en el interior del local como el resto de los productos".

En caso de aprobar el proyecto, ¿Cómo se cumple la medida?

La misma establece multas para los negocios que no cumplan con lo establecido, como una forma de control. Estos son los montos:

Incumplimiento constatado por personal municipal: $5.550

Primera reincidencia, es decir que se vuelva a cometer el mismo incumplimiento: $22.200

Segunda reincidencia: $44.400