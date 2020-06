Si bien la crisis económica que ha generado la cuarentena es generalizada, algunos sectores se han visto más perjudicados que otros. En Mendoza, de manera progresiva se ha ido exceptuando la actividad de diferentes rubros, y en la actualidad son pocos los que no han vuelto al ruedo, en esta "nueva normalidad".

Los gimnasios, por ejemplo, desde marzo mantienen cerradas sus puertas, y si bien han sabido reinventarse con clases online, las pérdidas son inexorables y muchos de ellos peligran cierres definitivos. Es por esto que, para darle visibilidad a este panorama, gimnasios de Mendoza se autoconvocaron a una marcha pacífica.

Jerónimo Giraudi, profesor de Educación Física (mat. 521) y propietario del centro fitness Andino, en representación de sus colegas, explicó a El Ciudadano que hace más de 80 días que mantienen cerradas las puertas de sus negocios, y el panorama ya es insostenible.

Además de aseguró que "la actividad física es ideal para prevenir enfermedades" y "si quisieran realmente las autoridades cuidar la salud, no deberían prohibir la actividad física, al contrario, deberían recomendarla".

Se ha demostrado que las personas mayores y aquellos con afecciones médicas preexistentes (como asma, diabetes, obesidad, hipertesión, enfermedades cardíacas) son los más vulnerables a enfermarse gravemente por coronavirus. Frente a esto, Giraudi refuerza el concepto de la actividad física y asegura que es un vehículo para revertir factores de riesgo.

Protocolo y seguridad

La Asociación Mendocina de Gimnasios y Afines (AMGA) junto al Consejo de Profesionales de Educación Física (COPEF), presentaron ante la Subsecretaría de Deportes y a diferentes intendentes, un protocolo de seguridad e higiene para poder reanudar la actividad del sector.

"Con eso demostramos y aseguramos que podemos garantizar la seguridad y la higiene en nuestros centros de entrenamiento", aseguró el profesor. Entre las medidas propuestas, se encuentran las clases por turno, para controlar el ingreso de personas y delimitar el contacto social, como así también la desinfección permanente de elementos y del lugar.

A la espera de una respuesta

"Se han ido flexibilizando un montón de rubros, que nos alegra que así sea porque la gente necesita trabajar, pero a nosotros nos fueron postergando de forma indefinida. No tenemos ninguna respuesta, tenemos incertidumbre", expresó.

Resaltó también que un gran porcentaje de gimnasios ha cerrado en la provincia y que detrás del quiebre percibido en primera línea por los propietarios, se encuentran también muchas personas que trabajan en los establecimientos, tales como, recepcionistas, personal de limpieza, vendedores, entre otros.

La mayoría de los establecimientos deportivos costean altos alquileres, debido a las dimensiones de los mismos.

"Por un lado, está el tema de la salud. Están perjudicando a la población por no dar la posibilidad de que se ejerciten de la mano de profesionales. Y por otro lado, está la parte financiera. No tenemos ningún tipo de noticia sobre cuándo vamos a poder abrir, para evaluar si uno cierra definitivamente, como hizo más de la mitad de los gimnasios".

Explicó que los costos operativos y de alquileres son muy altos, y la falta de ingresos solo fuerza a que muchos no vuelvan a abrir. Al igual que en provincias como Corrientes, Misiones, Catamarca, Jujuy, proponen que el gobernador Rodolfo Suarez eleve un petitorio a la Nación para poder flexibilizar la actividad.

"No nos ofrecieron ningún tipo de subsidio y tampoco queremos créditos para pagar impuestos. No queremos un subsidio porque no somos personas que queremos vivir del Estado. Lo que queremos es generar nuestros propios ingresos, trabajando como merecemos", puntualizó.

Autoconvocados por un mismo objetivo

Con el fin de poder hacer sentir su petición, trabajadores de gimnasios de Mendoza se reunirán este miércoles, 3 de junio, a las 10 en la explanada de la Casa de Gobierno.

En redes sociales, convocan a participar de la marcha pacífica con el #ApoyáTuGimnasio #ApoyáTuSalud, respetando el distanciamiento social y con el uso de tapabocas.

En el reclamo también solicitarán la reapertura de canchas y complejos deportivos.