Ganaderos en pie de guerra ante el cierre de las exportaciones

Nuevamente, ante el fracaso de las diferentes políticas aplicadas para contener los precios, y con una inflación que casi duplica las estimaciones del Gobierno, se anunció el cierre de las exportaciones.

La medida no es nueva, fue aplicada en el anterior gobierno kirchnerista, puntualmente en 2006, y sus resultados no fueron los esperados. Tan es así, que la Argentina estaba entre los tres principales exportadores mundiales de carnes, y luego de este tipo de políticas, cayó fuera de los diez principales jugadores mundiales. Además, por la menor oferta en el mercado, en lugar de bajar los precios, terminaron subiendo.

No solo eso, sino que se sumó una notable reducción de stocks ganaderos, liquidación de vientres, y una desinversión que llevó mucho tiempo recuperar, para volver a contar con rodeos de magnitud.

Sobre el tema, CNN Radio Mendoza conversó con Andrés Vavrik Bourne, productor ganadero del Sur mendocino, y además dirigente del sector en la Cámara de General Alvear, quien explicó: “Hoy nos subimos todos al DeLorean – por el auto de la película Volver al futuro, que viajaba hacia atrás en el tiempo– y hemos vuelto al 2006, en aquella época de Guillermo Moreno, donde empezamos a perder los primeros puestos en el ranking de exportadores de carne, y estábamos en los albores de perder 12 millones de cabezas de ganado”.

El productor ejemplificó lo que sucede con la situación que estaba viviendo en ese preciso momento: “Hoy hemos sufrido un golpe fuerte en la ganadería mendocina, estoy en el predio ferial de la Cámara de Comercio aquí en General Alvear, teníamos un remate previsto a las 11, y se tuvo que suspender todo, perdimos una gran oportunidad, entre esas 9 mil cabezas había 2000 novillos y vacas que iban con destino a exportación” y, a partir de esa situación, donde se debió paralizar la actividad, concluyó: “El golpe es grandísimo, para los productores que habían consignado, y el mensaje que estamos dando a nuestros compradores en la Unión Europea, en China, en los Estados Unidos, es terrible. Está muestra de imprevisibilidad, de falta de seriedad. Nos va a salir carísimo, lamentablemente, el daño ya está hecho”.

Lo que los productores sostienen, en esencia, es que este tipo de mecanismos no sirve para regular precios del mercado interno, básicamente por una cuestión de hábitos de consumo. Vavrik explicó: “El Gobierno está equivocado, porque hoy el mayor volumen de las exportaciones se lo lleva China, donde se va todo lo que el argentino no come. El argentino tiene la particularidad de un paladar muy exigente en lo que es el consumo de carne, comemos nada más que novillito y vaquillona en nuestros asados, y hoy el volumen fuerte de exportación es China, que se lleva la vaca de manufactura, que no tiene repercusión en la carnicería”, y amplió destacando: “Es una vaca que tiene destino industrial, y China, por sus características de cómo comen, se la lleva porque le interesa el hueso y un montón de productos que no están en nuestra dieta”. En su apreciación: “Si un argentino no llega a consumir carne es por el problema del valor adquisitivo, no en el valor internacional, que tenemos carne barata; el problema es de poder adquisitivo”.

Además, se refirió a otro tema, y es cómo la actividad muestra sostenido desarrollo en regiones que otrora no contaban, y que a raíz de la expansión de la frontera agrícola, con el boom sojero, encontraron nuevas actividades con qué prosperar: “Yo te estoy hablando de General Alvear, es una zona ganadera marginal, que hace unos años no imaginábamos que productos nuestro terminarán en la exportación, como es la vaca”. Y amplió: “Nosotros hace cuatro, cinco años, la vaca que dejaba de producir, o que tenía algún problema para reproducir, se moría en el campo, o se vendía a un valor de descarte, y hoy en día es la que va a China y tiene un valor importantísimo y ha cambiado la economía de zonas marginales, y de pequeños productores, como los que yo represento”.

El productor concluyó señalando: “Entonces, lo que hemos recibido es una trompada en frío, que nos deja sin un negocio que estaba dando trabajo a la gente, que estaba moviendo una cadena enorme, la logística, el transporte, el matarife, el industrial. ¿Quién confía en nosotros de ahora en más? La pregunta aún no tiene respuesta.