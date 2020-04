Fuerte respaldo de docentes mendocinos a la educación a distancia

La Dirección General de Escuelas realizó una encuesta a los docentes de la provincia de los distintos niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada, con el fin conocer las fortalezas y debilidades, los desafíos y las necesidades que cada profesional de la educación está atravesando en este período de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La encuesta, coordinada por la Subsecretaría de Educación, fue desarrollada por la Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa junto a las direcciones de línea de la DGE y enviada a cada director el 1 de abril para que sea distribuida a cada uno de sus equipos y poder obtener los datos directamente de los docentes que son los que están protagonizando la escolarización no presencial.

En menos de un día, la DGE obtuvo 50.461 respuestas de docentes de 2.141 escuelas.

Sobre los objetivos de este sondeo, Mercedes Monzón, directora de Evaluación de la Calidad Educativa, explicó que “en este contexto de crisis, nuestra mayor responsabilidad es garantizar que la educación siga llegando a todos los alumnos de la provincia y esta evaluación nos permite entender que en gran medida lo estamos logrando. Esto también nos sirve para alcanzar a aquellos alumnos que no estemos llegando a través de este nuevo formato de educación a distancia y asegurarnos de seguir trabajando en achicar la brecha socioeducativa”.

La jefa de Gabinete de la DGE, Ana Martiarena, explicó que, en primer lugar, se les preguntó acerca del funcionamiento de la organización escolar durante las dos primeras semanas de aislamiento. “En el 50,3% de los casos respondieron que fue muy bueno y en el 41,1% de los casos, que fue bueno. Es un gran dato ya que podemos decir que las escuelas se pudieron organizar muy rápida y eficientemente frente a este nuevo escenario que nos toca afrontar y vivir”, dijo la funcionaria.

“También se los consultó sobre las preocupaciones y la gran mayoría de las respuestas no tuvieron que ver con preocupaciones del bienestar del equipo institucional ni con la comunicación interna, lo cual habla de la fortaleza de los equipos directivos y de los equipos docentes”, observó la jefa de Gabinete de la DGE.

Las preocupaciones de los docentes que se registraron mediante esta encuesta, apuntan sobre la continuidad pedagógica de algunos estudiantes y sobre los criterios pedagógicos para la evaluación de saberes. Desde el gobierno escolar están trabajando junto a los supervisores para acompañar estas inquietudes para aplicarlas en esta segunda etapa de escolarización no presencial.

En la encuesta los docentes informaron sobre los canales de comunicación más usados para compartir el material con sus estudiantes y el 83% respondió que lo hacen por Whatsapp, el 11% lo hace por otras plataformas y un mínimo porcentaje nos indica que no están usando ninguna herramienta digital. De más de 50 mil respuestas, tan sólo 57 docentes de 43 escuelas contestaron: “no estamos pudiendo usar ninguno”.

“El objetivo es contar con información cada vez más precisa para la toma de decisiones y celebramos este informe ya que es un paso más en esta dirección”, destacó la directora de Evaluación.

En este sentido, Martiarena comentó: “Ya estamos proporcionando herramientas para llegar a todos los estudiantes, a través del Portal Educativo, educación a distancia e impresión de cuadernillos, sólo en aquellos casos que no se pueda llegar de otra manera. Es importante destacar que ahora, mediante un acuerdo con las empresas de telefonía celular, el acceso al Portal Educativo y sus contenidos no representa consumo de datos cargos en el abono. Esto es muy positivo porque buscamos llegar a todos los alumnos dónde hoy, por un motivo u otro, no hemos podido”.

Con respecto a cómo están realizando el seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes en esta modalidad a distancia, los docentes han respondido dentro de la escala de respuestas positivas.

Al consultarles respecto a la cantidad de alumnos que están recibiendo material pedagógico, más de 40 mil docentes señalaron que la gran mayoría efectivamente lo han recibido; mientras que sólo 162 docentes respondieron negativamente.

Asimismo, un alto porcentaje indicó que pudo realizar un seguimiento de los aprendizajes por parte de los alumnos. En tanto que la devolución de las actividades realizadas también ha tenido un saldo positivo.

Dentro de esta encuesta además se los consultó sobre alternativas pedagógicas que quisieran poner en práctica. “Hay muchas propuestas que estamos desarrollando y otras que propusieron los docentes por medio de esta encuesta que las estaremos evaluando para implementarlas en los próximos días,” explicó la jefa de Gabinete.

Cuando se preguntó sobre las áreas que los docentes consideran oportuno recibir más acompañamiento de la DGE, respondieron que necesitan acompañamiento en el acceso a plataformas virtuales, mayores recursos pedagógicos, buscar más estrategias en el seguimiento de las trayectorias escolares. Por este motivo, desde las distintas direcciones de línea ya se está trabajando para dar respuesta a los docentes.

Fuente: Prensa Mendoza