Fuerte reclamo para sostener el trabajo gastronómico

Conocida es por todos la difícil situación del sector gastronómico y hotelero. Desde el gremio que nuclea al personal, UTHGRA , reclamaron por la administración de la vacunación de los trabajadores.

La secretaria general de la agrupación, Carolina Montiveros, expresó a CNN Radio Mendoza: “Ya tenemos a los trabajadores hoteleros gastronómicos decretados por ley de la Legislatura como empleados esenciales, pero, lamentablemente, ese proyecto no se está cumpliendo, ayer nos enteramos que dieron prioridad en algunos municipios a los empleados municipales, entonces, qué sentido tiene que salga un proyecto de ley en la Legislatura, si la Provincia no lo respeta.

“Por otro lado, ya se realizaron las inscripciones para el Repro 2, ya que muchas empresas gastronómicas no lo habían recibido. El tema puntual es que estos nueve días que estuvimos en confinamiento y que Buenos Aires y el Gobierno nacional ve a la provincia totalmente abierta, no se los van a aprobar. Entonces, de esos nueve días, a los trabajadores les van a decir que ‘Dios te lo pague’, y esos días para un trabajador es el 30% de su salario”, enfatizó la dirigente.

Carolina Montivero de UTHGRA de Mendoza.

“La provincia de Mendoza tiene que evaluar que en algún momento no va a estar, estará llena de trabajadores informales, hoteles cerrados. Hoy un trabajador de un hotel cobra entre $15 y $20 mil”.

—El Gobierno de Mendoza dijo que era imposible dar un ATP provincial, que de eso se encarga la Nación. ¿Creen que la provincia puede darles alguna ayuda?

—En la Provincia, actualmente tienen destinada plata, por ejemplo, para publicidad, ya que sale Mendoza en la publicidad de ESPN. No creo que, si bajás un poco la pauta, no podés ayudar a los trabajadores. “Lo que no están viendo es la pobreza que hay y la falta de valoración de un trabajador. Quien va a sacar adelante este país y esta provincia son los trabajadores y hoy tienen valuación cero”.

—¿Qué sienten cuando desde el Gobierno provincial dicen que hay que cuidar el sector turístico y gastronómico, tratando de no poner restricciones, pero, a la vez, no los consideran primordiales a la hora de la vacunación?

—Me parece una burla, donde vas, ves al mozo que se acerca, que no cumple con los dos metros de distancia, porque tiene que servir la mesa. Si queremos recibir a los turistas chilenos, como tienen programado, será imposible, porque estará todo el personal enfermo. Entonces, ¿lo tratamos con seriedad, queremos realmente la Mendoza turística?, entonces valoremos al trabajador, que está siendo muy manoseado por este sistema y pobreza que tenemos.