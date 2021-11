Fuerte pronunciamiento del agro desde Mendoza a la Nación

La ganadería de zonas áridas de la provincia tuvo su cónclave en el Valle de Uco. Allí convergieron productores ganaderos del Este, Norte, Sur y centro para debatir la realidad de ese sector en constante crecimiento.

En principio, el encuentro organizado por la Sociedad Rural del Valle de Uco se planificó para que diferentes expositores y especialistas brinden capacitación en modalidad exposición y debate sobre los avances de la ganadería internacional, pero la reunión sirvió de catarsis agropecuaria por el difícil momento que vive el campo.

Por eso estuvieron en la provincia la cúpula de Confederaciones Rurales de Argentina (CRA) y la Mesa Nacional de Carnes, quienes junto a productores y dirigentes del campo mendocino debatieron lo que sucede con el campo. Hoy fue la ganadería, pero bien cabe para toda la producción agropecuaria que contiene el campo.

El Ciudadano estuvo en el predio ruralista ubicado en San Carlos, donde se armó una carpa gigante para albergar a mujeres y hombres que participaron activamente del evento. Entre ellos, el titular de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva, quien expresó: “Este encuentro muestra que los productores no paramos, ni para festejar una derrota (en alusión a la elección del domingo), ni para todo lo que se le está haciendo al campo. Hoy estamos aquí para valorar nuestro trabajo con nuevas técnicas y posturas en la ganadería. Una actividad que poco a poco está ganando espacio e importancia en la provincia”.

A propósito de lo que expresó de la provincia, nuestro diario le preguntó qué es lo que espera el campo local al respecto, y el ruralista respondió: “Creo que el Gobierno provincial en esta nueva etapa se tiene que comprometer más con la producción primaria, y consideramos que así lo va a hacer. Mientras que del Gobierno nacional no esperamos nada, porque un día nos dicen que sí, otro día nos dicen que no”.

“Más allá de eso, nosotros decimos que seguiremos aquí, que no nos vamos a ir de nuestro territorio, peleando, trabajando y produciendo”, advirtió.

“El mercado reaccionó ante un gobierno que desconoce un resultado negativo”

Nuestro diario también dialogó con los dirigentes nacionales que formaron parte del destacado evento de la economía regional de Cuyo. Uno de ellos es el expositor internacional y coordinador de la mesa Nacional de Carnes, Dardo Chiesa, para quien la ganadería de zonas áridas “se ha fortalecido en Mendoza por el buen trabajo de sus productores. La calidad de la hacienda mendocina ha mejorado notablemente y puede competir con cualquier estado provincial. Esa mejoría se debe al gran trabajo que han llevado a cabo los ganaderos mendocinos, por lo que se ganaron el respeto de otras regiones ganaderas del país”.

Cuando se le hizo notar que el consumidor se encontró en las últimas horas con un aumento de la carne del 20% en carnicerías y góndolas de los súper, respondió que “son días difíciles, hoy en particular, porque el mercado reaccionó ante un Gobierno que no asumió el resultado negativo (de las elecciones)”. “La reacción de repunte en un día de los mercados con ese porcentaje que se trasladó al mostrador es para que todos nos preocupemos”, consideró Chiesa.

“Nosotros tenemos que empezar a pensar y a transmitir como sector que los argentinos comemos 120 kilos de proteínas animales, cuando los países desarrollados consumen 100 kilos. Eso quiere decir que la ecuación de la proteína animal está cubierta, comemos 120 kilos y producimos 165 o sea que cada kilo adicional que producimos tiene que ir a la exportación sí o sí, y esa es la fortaleza del sistema productivo”, detalló después.

Al preguntarle qué sucede en este caso, explicó con énfasis: “Hoy cada kilo que se intenta poner más barato destruye a la otra cadena alimentaria. Eso significa que todo está interrelacionado y creo que ese es el mensaje que tenemos que dar como sector”.

“Ya pasaron las épocas donde solamente la carne vacuna cubría la mesa de los argentinos y comíamos 70 u 80 kilos. Hoy no hay para ese consumo porque, producto de malas políticas, el crecimiento demográfico argentino superó al crecimiento del rodeo y, además, han crecido las otras carnes y tenemos que diversificar”, aseguró el ruralista.

La mesa de enlace, “preocupada y en alerta”

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) integra la combativa Mesa de Enlace del campo argentino, y su titular, Jorge Chemes, estuvo en el encuentro ganadero mendocino del Valle de Uco. Al referirse a la coyuntura de las carnes y de la ganadería, destacó: “Como muchas veces hemos advertido desde CRA, en estas situaciones pierden todos. Sobre todo al no haber una política de Estado estable que se pueda sostener en el tiempo y con objetivos claros previsibles, es justamente por ese problema que no hay inversiones. No se genera ese crecimiento que hace falta para tener una mayor producción, que es la verdadera solución de los problemas estructurales en ganadería que venimos soportando en este país”.

“Si el Gobierno no cambia la visión que tiene en general hacia el sector agropecuario, como en este caso sobre la ganadería, va a ser muy difícil revertir una situación en la cual el Gobierno ve al sector como una fuente de recursos fiscales. No le importa si crece o no crece, y ahí está justamente el error al no generar políticas de Estado de crecimiento que no podemos solucionar los problemas en la ganadería. Porque es el mejor abastecimiento y un mayor saldo exportable para que todo esté tranquilo y no tengamos estas idas, venidas y aumentos de precios”, resaltó con enojo el dirigente agropecuario.