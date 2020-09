Fuerte pronunciamiento contra la reforma educativa provincial

Desde un sector de cultura por excelencia, como es la dirección y el canto coral, con mucha preocupación siguen los movimientos que se están dando en torno al proyecto de ley que introduzca reformas al sistema educativo de Mendoza.

Si bien, al Poder Legislativo, todavía no llegó el proyecto para su tratamiento, en la Casa de las Leyes ya se están preparando. De ahí que se haya conformado recientemente la Comisión Bicameral de Educación, con la que no solamente se está ganando tiempo, sino que es clara demostración que el impulso de la reformulación de la educación de los mendocinos está en marcha, con absoluta decisión política.

Para muchos observadores, el proyecto de reforma está comenzando a tener muchas objeciones con argumentos de peso. Diferentes sectores reprochan no haber tenido participación, mucho menos alguna consulta, en un tema tan trascendente, que hace que se pregunten inmediatamente, “dónde concurre el director general de Escuelas, José Thomas para hablar de esto y con quién habla”.

El pronunciamiento de la Asociación de Directores de Coro de la República Argentina (ADICORA), sede Mendoza, está haciendo mucho ruido en todos los ámbitos, tanto universitarios, municipales e instituciones privadas. Es un sitio donde muchas personas están comprometidas con el canto coral de niños, jóvenes y adultos, donde trabaja un importante número de empleados de todos los niveles. Sobre todo, directores y coros con histórica trayectoria y mucho prestigio nacional e internacional.

Todos ellos se ven desplazados con la mentada reforma, que los hizo pronunciarse en los últimos días.

Peligran puestos de trabajo y que 600 personas dejen de formarse en los coros.

La entidad expresó públicamente: “Rechazamos el nuevo proyecto de Ley de Educación en el que no se encuentran incluidas las escuelas artísticas vocacionales”. Inmediatamente, el pronunciamiento destacó lo que implica una actividad instalada en la década de los 60, “labor pedagógica y formativa en miles de niños, jóvenes y adultos”. Y advierte que: “Impulsar un proyecto para la nueva realidad que no contemple, ni sostenga la educación artística vocacional, no es solo una enorme falta de responsabilidad sino también un total desconocimiento sobre el aporte esencial al bienestar social e individual que las expresiones artísticas han representado durante el período de aislamiento con la misma calidad con la que lo han hecho siempre”.

El comunicado resalta finalmente: “La exclusión de las escuelas artísticas vocacionales en la mencionada ley representa una discriminación hacia sectores donde son la única forma de acceder a una educación sistemática en artes. Reduciendo la actividad a mero esparcimiento y desvalorizando el trabajo profesional que éstas llevan adelante, sin reconocer la valiosa trayectoria que tiene la provincia. Que la ley no borre el arte, que no se apague el arte”, culmina el pronunciamiento.

29 escuelas artísticas vocacionales en toda la provincia

Para profundizar el tema, El Ciudadano entrevistó a la titular de ADICORA en Mendoza, quien es también directora del Coro de Niños de la Municipalidad de Capital, profesora Mariana Leda, quien en primera instancia y en forma directa dijo: “Este aspecto nos preocupa en demasía, por eso desde ADICORA filial Mendoza, que integra el colectivo de directores de coros de la provincia, nos manifestamos en rechazo total a esta nueva ley de educación”.

–¿Qué ha generado en el sector este proyecto?

–Primero, por el abandono que realiza respecto a las escuelas artísticas vocacionales, las cuales han sido omitidas del proyecto. Por otro lado, menciona (en el capítulo nueve, apartado tres), a las escuelas municipales de arte, punto que va en contra de la Ley de Educación Nacional vigente. Con una actitud de apelar a la buena voluntad de los municipios, sin una garantía real de continuidad de estos espacios. Pero, hay algo muy preocupante, desconocer al sector artístico como fuente laboral y otro aspecto más grave, desconocer el valor formativo y educativo que realizan estas escuelas desde hace 60 años.

–¿Se está desconociendo el potencial artístico, laboral y formativo de este sector?

–La actividad coral en Mendoza es muy amplia, aunque en nuestro criterio, insuficiente. Sin embargo, en las 29 escuelas artísticas vocacionales se pueden encontrar más de 30 coros.

–¿Qué implica esto?

–Esto implica una fuente muy importante con un número cercano a los 100 trabajadores del área coral y más de 600 niños, jóvenes y adultos que se quedarían sin estos espacios laborales por un lado y de formación y de expresión por otro, no menos importante.

–¿Qué harán entonces?

–Todos los que estamos compenetrados y comprometidos con esta importante actividad formativa y de trascendente espacio cultural, la defenderemos con todos los medios a nuestro alcance.

–Pertenecen a una entidad con espalda y trayectoria nacional…

–Por supuesto que sí. Se debe tener en cuenta que ADICORA es una asociación nacional con representación en todas las provincias del territorio argentino. Esto nos impulsa a que visibilicemos esta problemática a través de la difusión por todo el país, acompañando tanto a directores como al resto de trabajadores del sector cultural. Debe quedar en claro que no se puede promover esta ley en un momento donde las prioridades son otras, donde no puede haber una representación de los trabajadores de todo el sector artístico que pueda realizar reclamos. Además, tampoco permitir la generación de espacios para el debate.