Firme reclamo de empresarios para que se promueva más inversión y empleo

La fecha patria del 25 de Mayo sirvió para que entidades empresarias representativas de la provincia se pronuncien públicamente con fuertes reflexiones que buscan impactar, tanto en la Nación como en la Provincia.

Una de ellas es el Consejo Empresario Mendocino (CEM) que emitió uno de los críticos comunicados que exigen mayor libertad de trabajo, producción y desarrollo laboral.

El organismo empresario sostiene que el país y Mendoza han perdido un terreno de desarrollo y crecimiento tan alarmante, que costará mucho levantar. Advirtiendo, que mientras más se tarde en implementar políticas que vayan en el sentido, la recuperación del golpeado sistema económico se alejará aún de más de los niveles de crecimiento que teníamos en el 2014.

El otro documento, al que también tuvo acceso El Ciudadano, fue emitido en conjunto por el Movimiento Empresario y Productivo de la Provincias de Córdoba, Entre Ríos, San Juan y Mendoza, donde estamparon su firma emblemáticas entidades del campo, la industria, el comercio y entidades financieras del país y de esos estados provinciales. Desde donde exigen contundente federalismo, ordenando prioridades para poder superar la crisis sanitaria, económica e institucional.

Una Argentina y una Mendoza que generen condiciones de producción y empleo

Sobre el documento del CEM, nuestro diario dialogó con su titular, Federico Pagano, quien expresó: “El núcleo central del comunicado deja claro que la actividad privada necesita urgentemente mayor libertad y capacidad de acción. Para ello, necesitamos que el Estado genere condiciones para motorizar trabajo y producción y no que sean todas trabas y complicaciones”.

Para el ejecutivo, “hacer negocios en Argentina se ha tornado realmente una tarea titánica. Entonces, es fundamental que nuestros representantes y todos los actores del sector privado nos unamos para plantear cuál es la Argentina que queremos, en qué condiciones podemos realmente producir y generar la mayor cantidad de empleo posible. Nuestra nación necesita empleo y en esto es lo que tenemos que concentrarnos, construyendo la unión nacional del sector privado, buscando las condiciones para poder generar empleo, esa nuestra responsabilidad”.

Por lo expuesto, se le solicitó cuadros comparativos con otros años, respondió: “La situación económica es gravísima, porque estamos en un país que prácticamente no ha crecido en los últimos once años. No solamente no hemos crecido, sino que, por este proceso sanitario de la pandemia, hemos retrocedido fuertemente. En ese sentido, se estima que van a ser necesarios más o menos cuatro o cinco años creciendo al 4% para volver a estar donde estamos en 2014”.

“Como usted aprecia, la situación es dramática en un país que no está generando empleo, como sucede con nuestra provincia que no está generando empleo. Es por todo esto que el desafío es generar condiciones laborales, así sean innovadoras y distintas de cambio, donde el sector privado pueda generar empleo. Pero, si por otro lado los recursos del sector privado se van en tremendas cargas impositivas, en dificultad para hacer negocios, en un país con la inflación que tenemos, es muy difícil hacer esto. Entonces, necesitamos que los representantes entiendan que nosotros estamos para generar empleo, el sector privado”, concluyó.

Trabajemos por una Argentina libre

Es el título que preside el importante documento de entidades de la Nación y de cuatro importantes provincias productivas, que deja en claro: “Somos gente de trabajo. Lo mejor que sabemos hacer es trabajar y producir, por lo que la mejor salida hacia adelante es con esfuerzo, con diálogo y con libertad, en todos los ámbitos y para todos”.

Profundizando el pronunciamiento, El Ciudadano entrevistó al presidente de una de las entidades que lo firmaron, la Unión Industrial de Mendoza (UIM), Mauricio Badaloni, quien, sobre el documento, dijo: “Esta es la síntesis de un trabajo que se viene construyendo. Algo similar a la mesa de la producción y empleo que creamos en Mendoza con todas las entidades empresarias, comerciales e industriales. Tema que, en distintas provincias están haciendo exactamente lo mismo”.

Al observarle que se marca la diferencia entre el sector público y el privado, consideró: “Creo que lo que se está naturalizando hoy por hoy es el vértigo y la rivalidad que existen entre la política y la economía; también, entre la política y los sectores productivos, porque me parece que hoy más que nunca, todas estas ideas y sensaciones que se van teniendo en todas las instituciones, van cuajando de alguna u otra forma en un sentido común en todos nosotros”.

“A este documento no le sobra ni le falta ninguna palabra, nada. Es una síntesis de lo que sentimos y de lo que la ciudadanía puede esperar de nosotros sobre lo que sabemos hacer, trabajar, generar, producir y crecer con más fuentes de trabajo. Algo que cada día nos coloca más juntos y unidos entre las entidades de todas las provincias. Con un federalismo que pasa por todos y no por una sola provincia, mientras el resto de todas las provincias de la Argentina están a la deriva”, concluyó Badaloni.