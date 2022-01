Félix sobre Portezuelo: “Mendoza siempre estuvo floja de papeles con la obra”

La discusión por la megaobra de Portezuelo del Viento sigue sumando voces, y sigue sumando polémicas. Esta vez, la voz vino del sur de la provincia, con las críticas más duras que se hayan escuchado hasta ahora y sumando un punto de vista que pone nuevos argumentos en la discusión.

Es que para el intendente de San Rafael, Emir Félix, el gobierno de la provincia mintió, y además no están cumplidos los pasos comprometidos en cuanto al impacto ambiental de la presa.

En diálogo con FM 91.7, Félix sostuvo que el conflicto parte de los "relatos falsos" que se instalan sobre el marco, y que cada vez se clarifican más.

“En función de esto que ha venido pasando con Portezuelo, desde el día que se le cambió el destino de los fondos, planteando que aparte de Portezuelo hubiera otras obras más, lentamente se empiezan a abrir fojas y escritos que existieron en las últimas actas que tenían que ver con el COIRCO, donde aparece la verdad: que Mendoza siempre estuvo floja de papeles con la obra, aunque decían que tenían todo”, afirmó, desmintiendo aquello de que todos los estudios pertinentes se habían llevado a cabo.

No menos taxativo fue al sostener que “en el camino de no haber sido serios, perdimos socios claves para hacer esta obra, que eran Neuquén y Río Negro. Son gobiernos provinciales que no controla el Gobierno federal, y que eran los socios principales, pero por falta de seriedad nos dejaron en el camino”.

En ese contexto, agregó: “Ahora se entienden muchas cosas que han venido pasando, como la necesidad urgente de buscar un culpable para que la obra no se haga, porque realmente no quiere hacerla el Gobierno provincial y está buscando trasladar los fondos a otra obra”.

“Una gran falacia”

Continuando con sus durísimas críticas, Félix indicó que “el problema que tiene el Gobierno provincial es que se comprometió con muchos malargüinos, con sanrafaelinos, con alvearenses… Imaginate que han abierto los centros de convenciones aquí en el sur para inscribir futuros trabajadores, a los que les han dado esperanzas, y ahora le tienen que decir que la obra no se va a hacer, porque en realidad Mendoza nunca presentó los papeles que debía presentar”.

Félix agregó: “La verdad es que estamos sorprendidos. Hay mucha amargura porque se ha descubierto una gran falacia. Decían que los estudios de impacto ambiental estaban, y Mendoza ha violado y ha denegado el laudo del expresidente Macri, donde le piden a Mendoza que presente los papeles de este informe de impacto ambiental de toda la cuenca, y luego aparecen las actas de COIRCO posteriores donde se expresa claramente que ese estudio de impacto ambiental no estaba y no se había cumplido con el laudo de Macri, y entonces las cuatro provincias vecinas nos votaron en contra por falta de seriedad”.

A la vez enfatizó: “Es gravísimo lo que hemos hecho, lo que hemos hecho con 70 años de sueños y de trabajo”.

A la hora de sacar conclusiones, el intendente sanrafaelino afirmó: “Creemos que en realidad esto apunta a que la obra nunca se quiso hacer, desde el mismo momento en que el gobernador Alfredo Cornejo y Mauricio Macri cambiaron el destino de los fondos, que eran exclusivos para Portezuelo, y que se abrió a posibles otras obras”, y agregó: “La decisión puede haber sido buena o puede haber sido mala, lo cierto que no se le está diciendo la verdad a los mendocinos”.

Y agudizando aún más las críticas, resumió: “Y la verdad apareció de la peor manera, dejándonos a todos sorprendidos, porque mientras nosotros demonizamos a las otras provincias resulta que aquí, cuando se abre el acta 73, última acta del COIRCO, demuestra que nuestra acción ha sido terriblemente mala”.

Finalmente, sostuvo: “Yo creo que hay que luchar por la obra, pero la última decisión la tiene el Gobernador de la provincia, quien mientras armaba este relato de decir que lauden a favor nuestro, laudo que no pediste, vendió una película que no existe”.

Félix cerró afirmando: “Para nosotros ha sido terrible porque nosotros mismos hemos estado consultando sobre el laudo y el laudo no existía. Entonces (esto) es de mucha gravedad institucional, y si realmente la obra no se puede hacer por un problema ambiental hay que decirlo, venir de frente y decirlo, no tratar de buscar un culpables mientras perdemos meses de trabajo, y mientras las economías de las provincias vecinas nos siguen pasando por arriba”.