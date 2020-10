Expectativa de operadores turísticos por el pedido de ingreso a extranjeros

Hace unas horas la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri, confirmó que el gobierno de la provincia le solicitó al de Nación, la habilitación para el ingreso de turismo extranjero a la provincia de Mendoza.

Desde el Gobierno nacional habílitaron el ingreso de extranjeros exclusivamente parte de Ezeiza y el puerto de Buenos Aires. Desde la provincia indicaron que Mendoza está en condiciones de la apertura por las distintas vías con Chile.

En el programa El Interactivo, que se emite por Facebook de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30 horas, Luis Vidal Correa y Gabriel Landart entrevistaron a Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo, por el pedido de ingreso de turistas chilenos.

“Tenemos expectativa esperanza de que el Gobierno Nacional no dé la negativa a Mendoza y no discrime ya que el DNU solo habilita el turismo hacia Ezeiza" y agregó "la ministra hizo el pedido formal para que Mendoza también reciba turistas de países limítrofes, estamos esperando una decisión y ojalá sea positiva" indicó González.

Luego expresó “si no se consigue esa posibilidad a Mendoza le provocaría un daño más letal de lo que ya tiene la industria del turismo" y justificó "llevamos 9 meses sin facturar, muchas empresas quedaron en el camino y no van a poder volver a abrir cuando termine la cuarentena., apelamos al sentido común de Naciónl para que no sea otro golpe para el sector".

Con respecto a la cuarentena excesivamente larga reflexionó "no ha generado los efectos deseados, ha sido un aislamiento eterno, el sistema sanitario igual ha estado estresado, la cantidad de infectados y fallecidos también ha sido altísima".

González marcó la diferencia entre Nación y Mendoza y manifestó "la actitud del gobernador Suárez siempre fue distinta, de apertura, gradual con protocolos, incluso habilitó el turismo interno desde junio, eso lo valoramos y agradecemos".

Y continuó "ese hecho no ha salvado al sector completo, pero sí a un grupo de prestadores, hoteleros y gastronómicos de Valle de Uco y alta montaña" y agregó que la apertura se hizo con conciencia del sector privado en elaboración e instrumentación de protocolos, eso nos permite que Mendoza sea una de las provincias que mejor está para recibir el turismo extranjero" manifestó González.

La llegada de extranjeros tiene altísima incidencia en el turismo "cada pasajero que recorrer la ciudad no solo consume gastronomía y hotelería sino que aporta en otros rubros" y agregó "el año pasado Mendoza recibió 277 mil chilenos y 90 mil brasileros, claramente no creo que este año sea igual, será inferior porque ambos países también tienen una situación complicada" y amplió "significaría un paliativo, una ayuda, menos puestos de trabajo que se pierdan" cerró González.