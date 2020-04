Estudiantes de universidades privadas piden rebaja de cuotas

Universitarios mendocinos de establecimientos de gestión privada se han reunido en forma virtual por diferentes redes sociales para exponer un tema que los preocupa, el pago de aranceles mensuales. Tras hacer público el reclamo, los educandos reiteran que no pueden pagar cuotas que en la mayoría de los casos superan los $10.000, teniendo en cuenta que la actividad educativa está paralizada por la pandemia, por ende no hay clases presenciales.

Son jóvenes que en su mayoría provienen de una clase media que depende de actividades comerciales o laborales, que también están paralizadas por la cuarentena dispuesta por el Estado argentino.

Del pedido se han hecho eco legisladores de la provincia y de la Nación. Estos últimos porque es una realidad que se presenta en todo el país. Diferentes iniciativas legislativas que tienden a reducir a la mitad el arancel que cobran tanto institutos superiores, como así, universidades privadas.

Estas últimas fueron notificadas por los propios estudiantes al momento de solicitar que solo se pague la mitad de la cuota. Como las universidades: Juan Agustín Maza, de Mendoza, de Congreso, UCA, Aconcagua, Champagnat, Instituto San Agustín de Ciencias Biomédicas, Obra Don Bosco de Rodeo del Medio, Fundación por El Arte y Escuela Internacional Islas Malvinas.

El mensaje difundido por los estudiantes en las redes sociales.

“No se puede abonar una cuota a una actividad paralizada”

La gran preocupación de los estudiantes se acrecentó en los últimos días. Algo que se refleja en las respuestas que dio a El Ciudadano Pablo Abihaggle: “Debido a la cuarentena obligatoria y a la suspensión de clases dispuestas por el gobierno nacional. Es obvio que los estudiantes universitarios no concurrimos a nuestras facultades a cursar y por ende no utilizamos estos establecimientos. Esta obviedad la expresamos porque resulta que desde las universidades nos exigen el pago total de la cuota, que en muchos casos superan los $12.500”.

“Esto es inaceptable y de total desconsideración, porque un alto porcentaje de los estudiantes no pueden pagar esas cuotas por la difícil situación económica que atraviesa el país y la provincia por la pandemia”, agregó.

Al consultarle, si fueron consultados todos los estudiantes, respondió, “en el medio de la cuarentena los estudiantes de todas las universidades de gestión privada de la provincia nos comunicamos por redes sociales. Allí confeccionamos una nota que fue remitida a todas las facultades. Misiva de la que no tuvimos respuesta y que nos obligó a realizar un ruidazo virtual. Del mismo modo y casi simultáneamente se hicieron eco legisladores de la provincia y de la Nación”.

Sobre quienes fueron esos legisladores y qué propusieron, dijo: “Mario Vadillo, José Luis Ramón, Anabel Fernández Sagasti y Lucas Ilardo, se interiorizaron de nuestra situación en detalle. Por eso la senadora Sagasti presentó en el Congreso Nacional un proyecto para que se reduzca el cobro de aranceles mensuales por parte de instituciones educativas de gestión privada de nivel superior y universitario durante la cuarentena decretada por el estado nacional. Mientras que en la provincia, el senador Ilardo presentó un proyecto de resolución similar”.

Finalmente Abihaggle aclaró: “Nosotros no decimos no pagar la cuota de nuestras facultades, solo que la misma sea reducida a la mitad mientras dure la cuarentena y no podamos volver al cursado presencial de todas las carreras”.