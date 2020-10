Estrategia anti-covid: siete buenas noticias para el hospital Lagomaggiore

El hospital Lagomaggiore sumó siete camas en la sala de terapia intensiva COVID. Se trata de una refuncionalización de quirófanos con equipamientos nuevos que entregó el Ministerio de Salud.

Además, se incorporaron 14 camas de sala común que podrán ser utilizadas por personal del hospital que resulte contagiado.

El subsecretario de Salud, Oscar Sagás, indicó: "En este hospital, en particular tiene la cantidad de quirófanos necesarios para atender la urgencia, la emergencia, lo oncológico y el politraumatizado, y aquellas cirugías programadas, que hoy por hoy por lo que sucede no se pueden realizar, porque no corren riesgo de vida y se puede esperar".

Oscar Sagás.

Además el funcionario del ministerio de Salud indicó que "Estos espacios son ocupados con camas de terapia intensiva, con todo lo que tiene que tener un paciente para ser asistido frente a este tipo de necesidad".

Mientras que la directora del hospital, Roxana Cabrera destacó: "Creemos que es muy importante, este es uno de los hospitales más importantes de la provincia, y con un gran esfuerzo de todo el personal y con acompañamiento ministerial hemos podido sumar al sistema de salud siete camas de terapia intensiva covid".

Por último explicó que "somos uno de los hospitales que más camas de internación de pacientes covid tiene, porque la estrategia ha sido avanzar por servicios y entonces en la maternidad atendemos a nuestras pacientes embarazadas covid y damos la posibilidad que el recién nacido no se desvincule de la lactancia materna, ni de su madre".