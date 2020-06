Estatales marcharon por el pago de aguinaldos en tiempo y forma

En reclamo por el pago de aguinaldos, trabajadores del Estado se movilizaron este jueves. La manifestación tuvo como punto de encuentro la Municipalidad de Ciudad y como destino final la Casa de Gobierno.

El secretario general de ATE en Mendoza, Roberto Macho, aseguró que se trató de una "jornada de lucha" en la cual alzan la voz en contra de la precarización laboral, los recortes salariales y la vulnerabilidad de los derechos. "El aguinaldo no solo es un derecho, es una conquista de la clase obrera", manifestó en su discurso frente a los reunidos.

Los convocados se reunieron en la Municipalidad de Ciudad.

Los trabajadores municipales de Ciudad se encuentran reclamando desde el miércoles, principalmente por las condiciones de trabajo y por percibir sueldos por debajo de los $12.000. "Llevan 72 horas de lucha", indicó Macho, quien además convocó a realizar un paro de actividades el próximo jueves, 18 de junio.

Pidieron también una inmediata reapertura de paritarias, para poder negociar no solo sus salarios sino también el pase a planta y los bonos prometidos.

En tanto, el secretario general de la CTA, Gustavo Correa, aseguró que la medida de pago escalonado es un maltrato más a los trabajadores estatales que se pusieron al frente de la pandemia.

Así era la llegada de los manifestantes a Casa de Gobierno

Además, indicó que durante el aislamiento los trabajadores de la educación estuvieron desprotegidos, porque no hubo acompañamiento del Gobierno y con este anuncio creció la angustia, el enojo y la desesperación entre los trabajadores. “El Gobierno tiene que ponerse en lugar de los docentes y las familias porque fueron ellos quienes sostuvieron el sistema”, sentenció.

Cuestionó el rol de la DGE: “Está llena de tecnócratas, que no consideran aspectos psicopedagógicos. Los padres están cansados y frustrados porque no saben cómo ayudar a los pibes y la respuesta del gobernador es decirle que no van a cobrar el aguinaldo a tiempo. El aguinaldo no se negocia”.

Con banderas y tapabocas los trabajadores se reunieron en Casa de Gobierno.

“Suarez tiene que reconocer que la provincia está quebrada y que Cornejo dejó la provincia destruida, a tal punto que en seis meses no pueden pagar los aguinaldos”, denunció Correa.