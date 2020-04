Especulaciones y problemas estacionales provocan la suba de precios en los productos del agro

Sectores del campo aseguran que las fuertes subas que han sufrido los productos agroganaderos tienen mucho que ver con los denominados productos de estación, un fenómeno anual que siempre se presenta.

Del mismo modo resaltaron que la especulación y remarcación ha sido muy importante aprovechando la delicada situación que ha provocado la cuarentena dispuesta por el coronavirus. Agregan los inconvenientes que tiene hoy por hoy el transporte para cargar combustibles en la ruta y la entrada o salida de muchas zonas productivas del país, donde los municipios impiden el tránsito por la cuarentena.

Por otro lado, la denominada Mesa de Enlace acordó a través de una videoconferencia con el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, una serie de puntos en los que sobresalen precios, calidad y abastecimiento de toda la cadena alimentaria. En la reunión virtual los representantes del campo le dejaron claro al funcionario que los aumentos de los productos no parten de quienes los producen, por lo que las partes se comprometieron a trabajar en defensa del consumidor ante la suba de precios en productos alimenticios esenciales.

Al respecto, El Ciudadano mantuvo diálogo con dos referentes locales para analizar el tema: el presidente de la Unión Frutihortícola Argentina (UFHA), Omar Carrasco, y el titular de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Carlos Iannizzotto.

El primero analizó lo que ha ocurrido con los valores de frutas y verduras en Mendoza, mientras que el segundo destacó lo que la Mesa de Enlace alcanzó con el ministro Basterra.

Dinámica gestión digital del campo con el Gobierno

Para el titular de CONINAGRO, la reunión con Basterra “fue muy positiva. Además de sobresalir como el primer encuentro de un sector de la economía argentina con un ministro nacional en plena crisis de la cuarentena”.

Carlos Iannizzotto: “Acordamos con el ministro Basterra trabajar juntos”.

Sobre la reunión por videoconferencia, Iannizzotto detalló: “Acordamos con el ministro Basterra colaborar en lo que se refiere a transporte y abastecimiento de alimentos y cumplimiento de las normas sanitarias. Sobre esto último el funcionario nos solicitó extremar medidas en nuestras instituciones”.

Al solicitarle una descripción de los otros puntos, dijo: “Por otro lado también acordamos el tema financiero, y nos aseguró que él, personalmente, lo transmitirá a las autoridades del Banco Central”.

“Además, conformó entre el subsecretario de Hacienda y nosotros un estrecho vínculo para que transmitiéramos nuestras necesidades en relación a la cosecha, donde se necesita efectivo. Ahí le observamos que debería normalizarse y que el sistema bancario deberá esforzarse en medio de una complicada situación que la sufrimos todos”, consideró.

Sobre los productos cárnicos Iannizzotto, explicó: “Acordamos con el ministro ver el tema de los precios. En particular le solicitamos que el IPCBA (Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires) informara técnicamente sobre los precios, ya que esto es un tema estacional. En ese sentido le aclaro que al productor no le subieron los precios, por lo que ese punto no está en la producción ganadera”.

“Sobre el tema de la cosecha le indicamos los múltiples inconvenientes en el traslado por el tema sanitario. Las aduanas interiores conformadas por la pandemia imposibilitan la ida y vuelta de cosechadores y empresas de servicios que efectúan la cosecha. Por eso pedimos una acción política de su parte, esencialmente sobre municipios o intendencias”, agregó.

La producción mendocina mantiene sus precios

Por su parte, el presidente de la UFHA, Omar Carrasco, le expresó a El Ciudadano que los productores mendocinos mantienen los valores.

En cuanto a lo que se produce fuera de la provincia, aclaró que “el aumento de algunos artículos obedece a varios factores. Uno es que están fuera de estación, otro es que está complicado en origen y en traslado. El ejemplo es el precio de la zanahoria, que subió una enormidad. Sucede que el año pasado la producción fue enorme, no tuvo precio y gran parte se perdió. Este año esa producción fue mínima, por lo que la acción de la oferta y la demanda hizo que se encarezca”.

Omar Carrasco: “Los productores mendocinos mantienen los valores”.

Al observarle lo que sucede con algunos cítricos, respondió que “en el caso de las naranjas, una acción gremial impidió la entrada de obreros a los galpones de Entre Ríos y Corrientes, y no permitió que este producto tuviera stock necesario ante gran demanda. Eso hizo elevar el precio de la naranja, por lo que se está aconsejando consumir mandarinas, que posee la misma vitamina”.

“El tema del transporte –acotó-, se ha transformado en un gran problema para la producción frutihortícola por la cuarentena, desde trabas en los controles de ruta y carga de combustible en las estaciones de servicio, en las que han tenido que ‘hacer pagos extras’ para que le carguen combustible”.

Al reconocer las subas, comentó que “en la producción local los valores se mantienen y sería muy bueno que la gente consuma lo que aquí se produce. Por eso les hemos pedido a todos centros de ventas, tanto verdulerías como puestos de feria, que trabajen con conciencia y buena voluntad”.

“No se trata de hacer el gran negocio en estos momentos tan difíciles para la vida de la gente. Es importante que el trabajo que toda la vida hicimos llegue a la mesa de todos los mendocinos”, reflexionó.