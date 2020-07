Espacios de entretenimiento en crisis: "No vamos a sobrevivir"

La pandemia deja a su paso números rojos en diversos comercios y actividades en la provincia de Mendoza. Los espacios de entretenimiento de niños, jóvenes y adultos, que se caracterizaban por admitir gran cantidad de público, no han logrado volver al funcionamiento, ni siquiera con limitaciones y el porvenir para los dueños o administradores de tales sitios, es sombrío.

En shoppings y malls se encuentran distintos tipos de negocios pero con el común denominador de que todos han experimentado una fuerte baja en sus ventas y presencia de clientes a causa de los estrictos protocolos existentes pero también a la desconfianza (por la posibilidad de contagio) del público a concurrir a tales sitios con gran flujo de personas. El factor económico, también sería clave, ya que en general las personas han optado por hacer gastos plenamente esenciales.

Los espacios de entretenimiento ubicados en los centros o galerías comerciales, llevan cuatro meses sin poder abrir sus puertas para sus clientes.

El gerente de operaciones de Playland Park, Diego Kuss explicó en diálogo con los medios: “Lo que estamos atravesando es desesperante. Hace más de cuatro meses que estamos sin ningún tipo de beneficio. Ya perdimos las vacaciones de julio, que representan alrededor de un 20% de facturación anual y en cuanto abramos nuestras ventas, teniendo en cuenta todo el panorama, calculamos que van a llegar a niveles del 20 o 30% de la facturación de épocas precuarentena”.

“Los costos se siguen acumulando mes a mes, las expensas, energía eléctrica, sueldos, cargas sociales. Si no permiten la apertura no vamos a sobrevivir”, evaluó y a su vez destacó que “hoy con la ayuda de la ATP que nos otorga el Estado, no alcanza”.

El administrativo admitió, “sabemos que la situación sanitaria es una prioridad, lo tenemos clarísimo, por eso tenemos un extenso y detallado protocolo que fue elaborado por uno de los expertos en seguridad más importantes del mundo. Necesitamos medidas para “el hoy”, para “el ya”, necesitamos abrir. La situación es desesperante y sin ayuda tanto nosotros, como otros operadores vamos a desaparecer”, dijo preocupado Diego Kuss.

El protocolo que han elaborado a través de la asociación que nuclea a los parques de diversiones del país, contempla que se cumpla un distanciamiento garantizado entre los usuarios. Este sería a través de una señalética, barreras físicas, la exigencia del uso del tapabocas para todas las personas y para los empleados, que también estarían provistos de máscaras faciales.

Además, se destaca el uso de mamparas que colaborarían para el efectivo cumplimiento del distanciamiento físico entre los clientes y empleados.

En torno al pago del servicio, que podría un medio de transporte del coronavirus, ya que en caso de que sea por medio de billetes en efectivo, el contagio puede ir de “mano en mano”, se aclara que se buscaría que desembolso del cliente sea por medio electrónico con tarjeta. Además, hacen hincapié en que habrá desinfección y cuidado extremo de la higiene periódica de cada sitio.