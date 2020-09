Escándalo en el Hospital Privado: otra familia cremó a su papá por error

Un nueva confusión dentro de un nosocomio privado vuelve a tomar gran relevancia en la agenda mendocina. A pocos días de lo sucedido en la clínica Santa María, sale a la luz un hecho ocurrido el pasado 26 de julio, en el Hospital Privado.

Según narró la familia Flores, en diálogo con canal 9 este jueves, desde el nosocomio confundieron la identidad de su abuelo, quien estaba internado allí, les dijeron que evolucionaba de manera favorable, pero el mismo había fallecido. No obstante, su cuerpo fue entregado a otra familia, la cual lo cremó.

"El director del hospital nunca dio la cara. Dijeron que falleció un día lunes, la doctora dice que falleció un día martes. Fue una historia muy brava, porque quisieron tapar con tierra algo que no se puede tapar, porque fue un ser humano el que falleció", contó el nieto de la víctima, Fabián Flores.

Al borde de quebrar en llanto, remarcó que su abuelo merecía sus respetos, "ser enterrado católicamente y ellos dispusieron de su cuerpo como quisieron".

Indicó que el director los llamó el día que se enteraron que el abuelo había fallecido, a las 22, avisándoles que un administrativo iba a ser enviado por remis a su domicilio, para firmar unos papeles, pero resultó ser que era el abogado. "Me parece algo muy turbio que hay escondido", agregó.

El hijo del fallecido se comunicaba constantemente con el hospital, para hacer un seguimiento de su diagnóstico. "Le dijeron que había mejorado, que fuera a cuidarlo y al entrar a la habitación se dio cuenta de que no era su padre. Ahí entró todo el manoseo con el tema del documento, no le daban una explicación", detalló Fabián.

A casi dos meses de lo sucedido, sin saber a ciencia cierta dónde está su abuelo, el entrevistado aseguró que tiene mucha impotencia: "Si me entregan las cenizas de mi abuelo, a mi nadie me va a comprobar de que es mi abuelo".

"Queríamos enterrarlo con la familia, que descanse en paz junto a los suyos, y hoy en día no podemos hacer eso", marcó.

Dos meses sin respuestas

Por su parte, la representante legal de la familia, Gabriela Dazhat, aseguró que todavía no pueden disponer de la documentación del abuelo, por lo que no desconocen de qué falleció. "Psicológicamente es una cuestión angustiante. No pasa por todo el manoseo que ha tenido".

"El director no supo explicar lo que había pasado, cuál había sido la confusión", explicó la letrada y aseveró que "en todo momento se lo subestimó (al hijo del fallecido)". "Al día de hoy no tenemos ni la documentación ni el cuerpo".

En tanto, contó que le pidió al abogado de la clínica lograr algún contacto con la familia que cremó el cuerpo de Flores, "para saber si se habían dispuesto de las cenizas, pero no tuvimos respuesta tampoco en ese sentido".

"Fue un error completamente involuntario"

A su vez, la subdirectora del Hospital Privado, Fanny Sarobe, reconoció que "hubo un error de identificación de las personas, en el momento en que se interna, pasando después de la guardia al sector de aislamiento en este contexto de pandemia".

"Estuvimos todos muy involucrados, impactó terriblemente, estoy absolutamente segura porque estuvimos todos presentes ante el señor Flores hijo, al que le enviamos todas nuestras condolencias por lo vivido. Se le explicó todo lo que se le podía explicar en su momento, esto generó un gran impacto en nuestro equipo de salud", continuó, detallando que es la primera vez que les sucede esto en la institución.

"Fue un error totalmente involuntario", remarcó. "Inmediatamente se puso a disposición la información, tanto al respecto del destino de los restos del señor, como también la historia clínica", agregó Sarobe.

En representación del hospital, invitó a la familia de la víctima a las instalaciones para "sacarse todas las dudas", lamentando lo ocurrido. "No hace falta ningún tipo de insistencia, tenemos toda la información para darles, porque la verdad que fue un hecho totalmente desafortunado, grave y tristísimo, por eso desde el primer momento se le dijo la verdad al señor".

En un cruce de ideas, la abogada Dazhat advirtió que la información dada por Sarobe fue "a medias". "El episodio (de reconocer que no era su papá el internado) sucedió el 26 de julio (domingo) y al señor el día miércoles (29 de julio) le informan lo sucedido".

"El día 10 de agosto, nadie se había vuelto a comunicar con nosotros y tuvimos que recurrir a una escribana para hacer un emplazamiento, para que nos dispusieran la documentación y nos dijeran dónde estaban los restos del señor Flores. Recién este martes, cuando salió a la luz el caso de la otra clínica (Santa María) se comunicó conmigo el abogado de la institución, a casi un mes y medio después, para decirme que me iba a llegar una notificación donde se me informaba sobre el cuerpo y la documentación", detalló la abogada.

Para cerrar, resaltó: "Nadie nos quita este mes y medio de angustia que ha tenido el señor Flores".