Es mendocino, está varado en Mar del Plata y no puede volver

La pandemia del coronavirus sorprendió a miles de mendocinos y obligó a muchos a quedarse en diferentes partes del país y también el mundo. Esto imposibilitó el regreso a sus casa y muchos están teniendo problemas para subsistir hasta poder volver.

Así es el caso de Diego Correa, mendocino de 23 años que reside en el departamento Maipú y que quedó varado en la ciudad de Mar del Plata, luego de haberse trasladado hacia ese lugar para trabajar durante la temporada de verano.

"Llegue a Mar del Plata en Diciembre para trabajar la temporada de verano" comenzó relatando el mendocino sobre cómo empezó esta odisea para intentar volver a Mendoza. "En un principio intenté regresar con Casa de Mendoza, desde Buenos Aires pero me avisaron muy sobre la hora para ir hasta Retiro desde acá y no llegué".

Luego de esto, se dio otro intento para repatriados organizado por una empresa marplatense pero debido a que no se completó el cupo de pasajeros que esta firma solicitaba todo quedó en la nada.

"Fue muy difícil que alguien te atendiera o dieran alguna información sobre qué iba a pasar" agregó Diego sobre la desesperante situación.

"He estado viviendo con los recursos económicos que me quedaron del verano, no es mucho pero se aguanta como se puede" admitió.

Una mínima esperanza

"Por lo que me dijeron se está por confirmar la salida de un colectivo desde la costa para principios de la próxima semana en el cuál podríamos regresar a Mendoza. Estamos aguardando la confirmación y si todo sale bien, el martes estaría saliendo y el miércoles ya podría llegar a la provincia" nos adelantó Correa sobre la posibilidad que le dio una gran esperanza para lo que sería el tan ansiado regreso.