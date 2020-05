Equiparaciones de cargo: un proyecto de ley en cuarentena

Días antes de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2020, el gobernador Rodolfo Suarez escribía un tuit que encendería la mecha de una polémica que involucra de plano al Poder Judicial de la provincia. El jefe del Ejecutivo expuso la situación de una empleada que cumple la función de secretaria del juez Jorge Nanclares, presidente de la Corte Suprema, y quien, sin concurso previo, fue equiparada con rango de magistrada cobrando mensualmente más de 400 mil pesos, incluso más que el propio Suarez.

Esto motivó a que el Gobernador enviara a la Legislatura un proyecto de ley para prohibir estas equiparaciones en empleados de cualquiera de los tres poderes. "Instruiré a la Asesoría de Gobierno a que lleve adelante las acciones para declarar la inconstitucionalidad de norma alguna que permita estas designaciones, equiparando a una persona (en este caso Procuradora) a percibir un sueldo de un juez de primera instancia", había explicado en su momento Suarez.

El proyecto enviado, que consta de una argumentación y siete artículos, hace referencia a esta prohibición para que no existan más ese tipo de designaciones arbitrarias que, según palabras del propio mandatario, atentan contra "el principio rector de equidad, igualdad, legitimidad y justicia, ya que nadie puede cobrar un sueldo por un trabajo que no tiene relación con lo percibido".

¿Cuándo será tratado este proyecto? Esa es una de las grandes preguntas dado que la pandemia por el Covid-19 ha retrasado muchas discusiones legislativas a pesar de que puedan hacerse de forma virtual. El senador radical Diego Costarelli, titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, le comentó a El Ciudadano que la intención "es tratar el proyecto el martes próximo pero todavía no está definido". Al ser cámara de origen, esta iniciativa impulsada por el Gobernador tiene que ser tratada primero en Senadores y luego en Diputados.

El tema de las excepciones

El proyecto de ley para la prohibición de equiparación de cargos y/o retribuciones al personal del Estado provincial tiene un artículo que habla de 'excepciones', es decir, que esta iniciativa no apunta a todos los casos que en su momento de habló.

En el artículo 3, el texto dice que habrá "excepción de los funcionarios incluidos en planilla anexa 2-A de la ley 4322, y siempre que hayan estado cumpliendo funciones jurisdiccionales descriptas al 1 de febrero de 2020". Este punto no es uno más ya que, tiempo atrás, se deslizó la versión de que en las esferas de la Justicia habían casi 80 casos de equiparación de cargo, situación que para las fuentes judiciales es "mucho menor".

"Este proyecto de ley no habla de aquellos funcionarios que fueron equiparados a magistrados por ley, sino que habla de aquellos que fueron equiparados sólo por acordadas de la Justicia, lo cual es una estafa", expresó Costarelli sobre uno de los artículos de la normativa a debatir.

Qué dice la oposición

Adolfo Bermejo, senador provincial por el Partido Justicialista, se mostró a favor del proyecto que impulsó Suarez aunque solicitó saber con exactitud cuántas son las personas que fueron equiparadas. "Está en estudio, no ha vuelto a tener tratamiento parlamentario pero en líneas generales apoyamos el proyecto y no compartimos esto de equiparar a magistrados en otra categoría de trabajo dentro del Poder Judicial. Lo que sí tenemos dudas de cuántas personas son, con nombre y apellido; queremos que todo sea justo porque no sirve hacerlo sólo para algunos y no para otros no", comentó.