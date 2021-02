Enojo de los maestros por el cambio de fechas para el Ingreso a la Docencia

La Dirección General de Escuelas (DGE) publicó la resolución que convoca a Concurso para Ingreso a la Titularidad en la Docencia Año 2021 en los cargos de Maestro de Grado.

La Resolución 59 indica que el Acto Público de ofrecimiento de las vacantes se efectuaría en la Escuela Nº 1-385 “Guillermo Cano” sita en Carril Godoy Cruz al 660 del departamento Guaymallén. Pero la sorpresa se generó cuando los docentes interesados se acercaron hasta la institución ya que se encontraron con el cambio de fechas.

A la redacción de El Ciudadano llegaron denuncias por parte de los educadores en las que manifiestan el enojo por el cambio de fechas. Gabriela es una de las docentes que se sintió perjudicada y expresó: "Me parece una total falta de respeto que la Junta Calificadora indique el mismo día que la fecha va a ser cambiada y trasladada".

Y agregó "yo pedí el día la escuela y mi marido en su trabajo para poder acompañarme. Enterarnos cuando ya estamos en el lugar es injusto, es una falta de respeto total".

Y arremetió "si no llegan con el trabajo y no tiene los bonos a tiempo que lo avisen ya que eso se hace con anterioridad, no se piensa una hora para otro, si la semana pasada ya sabían que no llegaban, deberían haber avisado que la fechas se trasladaban y comunicarlo nuevamente por una resolución".

Gabriela manifestó que se encuentra "enojada" al igual "que otros docentes que viajaron de otros departamentos para venir al acto de ofrecimiento" cerró la maestra.

Desde la Dirección General de Escuelas indicaron: "El cambio se realizó por la cantidad de reclamos que recibimos por parte de los docentes, ya que al ser de forma virtual llevó más tiempo de lo esperado".

"Cuando se hace de forma presencial se resuelve en el momento, pero de esta forma se generó un ida y vuelta que postergó los tiempos. Para publicar el orden de mérito definitivo, se tenía que terminar de responder los reclamos".

"El orden de mérito definitivo se publicará en la jornada de este miércoles" cerró la fuente consultada.

Nuevo anuncio de la DGE

En un comunicado la DGE informó las nuevas fechas establecidas para la realización del Concurso de Ingreso a la Docencia 2021 en los niveles Inicial y Primario y la Modalidad Jóvenes y Adultos, según lo fijado por las Juntas Calificadoras de Méritos correspondientes.

No obstante cabe destacar que los órdenes de méritos definitivos de las Juntas Calificadoras de Nivel Inicial, Nivel Primario y Educación Especial serán publicados en el día de la fecha, en la página web oficial de cada junta. Así mismo se informa que los horarios y formas de convocatoria obrantes en resol-59-E-GDEMZA-DGE, resol-60-E-GDEMZA-DGE y resol-62-E-GDEMZA-DGE continúan vigentes.

Nivel Inicial

El acto público de ofrecimiento de vacantes se realizará el viernes 12 de febrero, a partir de las 9.00 horas, en la escuela 1-385 “Guillermo Cano”, ubicada en Carril Tomás Godoy Cruz 660, San José, Guaymallén (ingreso por calle Lavalle).

Nivel Primario

El acto público de ofrecimiento de vacantes para Maestros de Materias Especiales se realizará el 17 de febrero, a partir de las 9.00 horas, mientras que el acto público de ofrecimiento de vacantes para Maestros de Grado de Educación Común tendrá lugar el jueves 18, lunes 22, martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de febrero, todos esos días, también, a partir de las 9.00 horas, en la escuela 1-385 “Guillermo Cano”, ubicada en Carril Tomás Godoy Cruz 660, San José, Guaymallén (ingreso por calle Lavalle).

Modalidad Especial

El acto público de ofrecimiento de vacantes se realizará el viernes 19 de febrero, a partir de las 9.00 horas, en la escuela 1-385 “Guillermo Cano”, ubicada en Carril Tomás Godoy Cruz 660, San José, Guaymallén (ingreso por calle Lavalle).

Modalidad Jóvenes y Adultos

El acto público de ofrecimiento de vacantes se realizará el viernes 19 de febrero, a partir de las 9.00 horas, en el Salón de Actos de la UCIM, ubicado en Patricias Mendocinas 1157, 2° Piso, Ciudad de Mendoza.

Para obtener información más detallada, a pie de nota podrán observarse las rectificatorias de las Resoluciones correspondientes a cada Nivel y Modalidad.

Por otro lado, vale recordar que en todos los actos públicos de ofrecimiento de vacantes se va a dar cumplimiento al protocolo de Salud que se encuentra anexo en cada una de las Resoluciones.

Se recuerda a los docentes que deben llevar tanto la documentación referente estrictamente al acto público en el cual participará, así como la Declaración Jurada de Salud y otros formularios como la autorización a terceros intervinientes en el caso de que el aspirante no se pueda presentar en forma presencial, o la Declaración Jurada del aspirante que solicite la excepcionalidad.