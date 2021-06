En Mendoza piden debate abierto sobre el lenguaje inclusivo

Hace mucho ruido en la comunidad mendocina el proyecto del diputado Gustavo Cairo (PRO), a punto tal que el eco nacional fue igual de fuerte. La idea de excluir del lenguaje oficial en los tres poderes del Estado y en los establecimientos educacionales el “lenguaje inclusivo tiene directas connotaciones políticas, sociales, culturales y hasta religiosas”, se apuntó.

La iniciativa legislativa otorgó un nuevo e intenso debate en el Poder Legislativo de Mendoza entre los sectores que inmediatamente se encolumnaron en apoyo de la idea del legislador del PRO y los que no están de acuerdo con la misma.

Estos últimos, aclaran por debajo de sus bancas, que muchos lo hacen porque es año electoral y hay que sacar provecho a todo lo que perjudique al adversario. De ese sector, muy pocos asumen defensa con la convicción de comulgar con el lenguaje inclusivo.

Lo cierto es que la propuesta de Cairo, en la que argumenta que “no se deben obstaculizar los mecanismos de enseñanzas en las escuelas e introducir a como dé lugar en el lenguaje cotidiano para su feminización”, tiene muchas aristas que se entrelazan con el tiempo político que se vive, tal cual se señaló en las últimas horas.

Diputado Gustavo Cairo.

También, el fuerte cuestionamientos de una organización de peso social en las calles y que milita este tipo de lenguaje desde hace tiempo, como el colectivo LGBTIQ+, cuyos representantes en la provincia se reunieron con las autoridades de la Cámara de Diputados para solicitar que el proyecto del legislador del PRO no prospere.

El Ciudadano fue testigo de la breve reunión, tras lo cual intentamos abordar el urticante tema con todos los participantes, objetivo que solo se logró con la oposición, no así con el oficialismo que prefirió llamarse a silencio.

A propósito, esto respondió el titular del bloque del Frente de Todos, Germán Gómez, sobre lo solicitado y la postura que ellos toman al momento de tratarse esta iniciativa: “Sobre el tratamiento de un proyecto, que entendemos es muy complejo, innecesario, y que, en definitiva, no ayuda ni apunta a nada de lo que se está viviendo en materia de lenguaje inclusivo”.

“Se debería notar cómo se ha ido creciendo en la República Argentina sobre lo que hace a la posibilidad de incluir a muchos sectores de nuestra sociedad y que adoptar un lenguaje rígido, como pretende el proyecto del diputado (Gustavo) Cairo, de establecer prohibiciones, nos parece totalmente desacertado”, observó el legislador.

“El lenguaje es algo cultural y dinámico, que día a día debe incluir a todos y esta es la realidad. Entonces, este tipo de proyectos, entendemos desde nuestro bloque, no ayudan en nada a una política, que ya no es una cuestión de un gobierno o del otro, sino que es una política social instaurada en nuestra sociedad que avanza y que hay que estar a la altura de ese avance”, concluyó.

“Coloquen la letra que quieran, solo queremos que nos visibilicen como personas”

El Ciudadano también tomó contacto con Julieta Antúnez Ríos, enfermera profesional e integrante de la representación en Mendoza de la Liga LGBTIQ+, quien dijo: “Llegué aquí en representación de esta organización nacional que aglutina a todos los espacios de diversidad de las diferentes provincias y de todo el país. Lo hago con la adhesión de un montón de organizaciones de la diversidad políticas, sindicales y estudiantiles de Mendoza, para plantear y repudiar el proyecto que presentó el diputado Cairo sobre la prohibición del lenguaje inclusivo”.

Julieta Antúnez Ríos, representante de la Liga LGBTIQ+.

“En realidad, nosotros queremos que en la Casa de las Leyes se dé un debate sincero sobre esta temática, pero ya no prohibicionismo. En el 2021 no podemos estar hablando de prohibición, cuando nosotras siempre hemos sido prohibidas en la vida social, en la vida laboral, en la vida académica y en la vida pública”, resaltó Julieta.

Sobre el tenor del diálogo con las autoridades legislativas, detalló: “Nos vamos con el compromiso que nuestro pedido y nuestra postura se va a discutir en la Comisión Especial de Género y de Trata de Personas de la Cámara de Diputados, postura asumida tras palabras de recepción de parte del diputado (Andrés) Lombardi que preside esta cámara y de la vicepresidenta Cristina Pérez, quienes se comprometieron a avanzar en el análisis en la discusión”

Finalmente, reflexionó: “Cuando a las personas travestis y trans no nos nombran, nos invisibilizan. Si esto ocurre, nos discriminan. Nosotras somos travestis y nos constituimos como travestis, no somos ni mujeres ni varones, ni aspiramos a serlo, por lo que no nos identificamos ni con la ‘a’, ni con la ‘o’. Nos da lo mismo la letra que quieran poner, solo queremos que nos visibilicen, porque somos parte de esta sociedad. Somos madres, hijas, abuelas, hermanas, vecinas, compañeras de trabajo y necesitamos ser visibilizadas como tal, con la letra que quieran. Por eso, proponemos discusiones serias y no prohibicionistas como en las épocas más oscuras que vivió la Argentina”.