En medio del descenso de casos, aumentan los contagios infantiles en el país

En medio del descenso de casos de coronavirus, aumenta la cantidad de contagios infantiles en el país y en el resto del mundo.

En relación a esto, el Dr. Adolfo Aguirre Correa, médico pediatra neonatólogo y Jefe del servicio de Internación del Hospital Notti, conversó con El Interactivo que se emite por Facebook de El Ciudadano (lunes a viernes 12:30 horas) y habló acerca de cuáles son los síntomas más comunes en los menores y qué precauciones deben tomar los padres para evitar los contagios.

Aguirre, hizo un balance del año en medio de la pandemia e indicó que hay mayor cantidad de casos de niños en medio del descenso de casos en general: “En realidad les estamos prestando más atención, porque en la trayectoria la pirámide poblacional del país es mucho más amplia a nivel de infancia y adolescencia que en Europa. Ellos tienen más población de adultos mayores y con mayor prolongación de vida. Las primeras poblaciones que tuvieron problemas en Europa fueron los añosos con alta tasa de mortalidad", señaló el especialista.

“Nosotros tuvimos una casuística que nos fue sorprendiendo con los días, en agosto, septiembre y octubre tuvimos la ocupación de dos servicios pediátricos con internación con pacientes sospechosos y positivos para covid. Hemos tenido un total de 400 pacientes con necesidad de internación con COVID-19 positivo, en el grupo etario de los 15 años a los 0 días de vida", aseguró.

En base a que algunos médicos manifestaron que desde los 0 a 20 años no hay posibilidad de internación, el doctor dijo: "Es cierto que es más leve en el 90% de los casos, cursan asintomáticos. Pero hemos tenido cuadro de chicos que han entrado por peritonitis y terminan siendo covid positivo. En un principio no se conocía ni detectaba".

Y continuó: "La parte respiratoria en este invierno por suerte tuvimos solo algunos, no tuvimos influenza ni sincicial, la bronquiolitis que es el flagelo invernal no lo tuvimos gracias a que no hubo escolarización. Pero eso trajo otros problemas, ya que los chicos estuvieron aislados. De hecho la tasa de ocupación del hospital nos ayudó y brindamos el hospital para la internación de adultos, en un momento, ya que estábamos colapsados"

“No son inmunes los chicos. Muchos chicos se ven sin barbijo en la calle. De hecho no solo que no lo son, sino que es probable que sean quienes contagien a los adultos jóvenes y a los adultos añosos. Es más difícil colocarles el barbijo y que tomen conciencia. Un chico de 6 a 7 años puede que se coloque, pero de 2 años no. No quiere decir que no lo haga, sino que hay que incentivarlos, como también al lavado de manos y la higiene de la tos. Son niños, uno no puede pedirles que tengan conciencia, cosas que son fuera de su edad", sostuvo el jefe de Internaciones del Hospital Notti.

“Uno no puede darle responsabilidad a los niños, eso es complicado. Pero la finalización de la escolarización era complicada sostenerla en el tiempo. En ese momento podría decir que podríamos hacer hecho un inicio de clases sectorizado, porque los adolescentes sufrieron bastante el aislamiento social. En la primaria o en secundaria no haber estado en clases perjudicó a los chicos", contó.

Consultado sobre si hay nuevos síntomas en menores relacionadas con COVID-19, Aguirre Correa aseveró que "La presencia de manchas cutáneas y la respuesta inflamatoria nos ha dado a pensar que pacientes que tuvieron covid o que tienen síntomas pueden tener una inflación posterior al contacto con el virus. El síndrome de respuesta inflamatoria post covid es una respuesta desproporcionada del organismo en relación al covid, es parecido a un síndrome de Kawasaki".

Por último, el médico concluyó: "Entre los 6 y 15 años se presenta así, con inflamaciones cutáneas, exantemas, cuadros febriles, gastrointestinales y afectación del corazón como miocarditis e insuficiencia cardíaca. El alerta ante pacientes con cuadros febriles durante 2 a 3 días si aparecen estos síntomas. Ante el decaimiento, irritabilidad y problemas intestinales, de modo que eso hay que dar alerta e investigar".