En algunos colectivos urbanos el distanciamiento social no se cumple

El avance de la cuarentena en Mendoza es gradual y permite cierta flexibiización debido a que no existe circulación comunitaria del virus del COVID-19.

A medida que pasan los días, en las calles de la provincia se ve mayor flujo de gente, todas con tapabocas y respetando las medidas de higiene.

Pero ahora, ¿se respeta el distanciamiento social? Esa es la gran pregunta ya que si bien se hacen filas para ingresar a un comercio por terminación de DNI, en los colectivos urbanos esa situación no se respeta y las unidades viajan -en determinados casos- repletas de usuarios.

Más allá de la cantidad de gente que viaja en el micro, como sucedía antes del inicio de la pandemia, los choferes también la pasan mal porque las personas los amenazan e incluso, hasta se violentan contra los ómnibus.

Según explicaron los trabajadores, esta situación se da mucho en la zona de calle San Martín de Ciudad (Alameda), donde el movimiento de pasajeros es alto en determinados momentos del día.

"Me tocan timbre y se suben de a grupos de 10 o 15 que te empiezan a insultar porque no los alzas, nosotros le explicamos la situación, de que no podemos subir tantas personas, pero esto sigue pasando", explicó uno de los choferes del grupo 600.

Las restricciones al transporte público

Uno de la decretos firmados por el gobernador Rodolfo Suarez establece que por cada unidad de transporte público (micro, trolebús o metrotranvia), deben viajar personas sentadas para respetar el distanciamiento.

"El servicio urbano del área metropolitana del Gran Mendoza se adhiere a la reglamentación del Ministerio de Transporte de la Nación que establece una ocupación máxima del 60% de la unidad de transporte en circulación. Esto representa la cantidad de personas equivalentes a la cantidad de asientos, sumando 10 personas más", expresaban desde el Gobierno en mayo, algo que no se estaría cumpliendo en varios colectivos.