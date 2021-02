El SUTE amenaza con un paro para la semana que viene

Con la excusa de que aún no han sido vacunados los docentes y que las escuelas no están en condiciones, el SUTE, gremio que aglutina a una parte de los maestros mendocinos, reiteró que sus afiliados no iniciarán las clases y para eso están realizando plenarios.

"El 1 de marzo no vamos a volver a clases, vamos a parar las escuelas de la provincia", había anticipado Laura Espeche, secretaria de acción social del gremio.

Laura Espeche, del SUTE.

"Ya está definido el plan de lucha y el no inicio de clases, estamos viendo la cantidad de días, la propuesta del SUTE es que sea un paro por 48 horas con movilización el 1 de marzo", anunció la gremialista.

Para basar su decisión se están realizando asambleas en las escuelas argumentando que no se hizo la vacunación de los docentes.



Además aseguran que en la mayoría de las escuelas hay pocos celadores y celadoras, están sobrecargados y no tienen la vestimenta de bioseguridad adecuada, y que “el Estado no ha proveído barbijos, ni mascarillas. Se pudo comprar con el Fondo Covid alcohol en gel, lavandina y desinfectantes, pero ha sido insuficiente”.