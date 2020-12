El SITEA rechazó la oferta salarial del Gobierno

Rompiendo el equilibrio que la Administración provincial habría logrado en la mesa paritaria con el frente de gremios estatales, el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA) comienza hoy una serie de medidas de fuerza en abierto rechazo a la oferta salarial que ofreció el gobierno y que habría sido aceptada por el frente sindical.

Ayer, sobre el mediodía, el secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, dio a conocer los resultados del plebiscito que llevó a cabo su organización sindical sobre los empleados públicos respecto de la oferta salarial del Gobierno.

Es así como, de acuerdo con lo documentado por el sindicato de la calle Belgrano, trabajadores de Salud, del Instituto Universitario de Seguridad Pública, del régimen 35 de Ambiente, de Guardaparques, de Ecoparque, Parque y Zoológico, del EPA, de todas las oficinas que nuclea la Administración central y de la Legislatura, aceptaron la propuesta. De esta manera el histórico gremio estatal se encamina al arreglo.

Sin embargo, para el SITEA lo acordado por el frente de gremios estatales es una “aberración contra los trabajadores”, por lo que tomará las banderas de lucha y comenzarán desde hoy con asambleas en todas las reparticiones, tras una marcha que realizarán hasta el auditorio Ángel Bustelo, donde se llevan a cabo las paritarias.

“Una paritaria que frena todo acuerdo durante 2021”

Una de las integrantes del SITEA es Raquel Blas, quien fue entrevistada por El Ciudadano y al responder la pregunta sobre los cuestionamientos que hace su sindicato, dijo que “en el marco de las paritarias se ha consolidado un hecho absolutamente grave para miles y miles de trabajadores y trabajadoras del Estado de Mendoza”.

“Concretamente sucedieron dos cosas: una tiene que ver con lo que el Gobierno ya había anticipado, no discutir la recomposición salarial del año 2020, algo que estaría rondando una pérdida del 40% del salario de los trabajadores”, consideró.

—Pero esto fue aprobado por los gremios del frente…

—Sí, esto terminó de alguna manera siendo avalado por los sindicatos del Frente Unidad Estatal porque recibieron justamente una propuesta que del 2020 no dice absolutamente nada, con la cual ya estamos perdiendo esa capacidad de poder adquisitivo. Pero, a su vez, han recibido una propuesta de aplicación para el año 2021.

—¿Cómo ven ustedes esa propuesta?

—Aparte de ser confiscatoria, de no estar pensada ni siquiera en torno a la recuperación del salario perdido, es una propuesta que pone un elemento más grave, como montos en negro en el salario. Estos son no remunerativos y no bonificables que nos llevó muchos años de lucha, para blanquearlos y pasarlos al básico de los sueldos de los trabajadores.



—¿Cuál es el detalle?

—En concreto, la propuesta es un 21% en tres cómodas cuotas, lo que significa que al aplicarlas sobre el sueldo del mes de diciembre, el porcentaje es mucho menor, llegando con suerte al 12%. Específicamente un 7% en el mes de marzo, otro 7% en junio, más un 7% en los meses de octubre y noviembre. A esto se le suma un pago en negro, que es totalmente ilegal porque hay leyes vigentes que lo prohíben en el salario de un trabajador.

—¿Es un monto que no sirve de nada?

—Sí, ese monto no va al cálculo del aguinaldo ni de la jubilación de los trabajadores. Sería de $4.000 de enero a junio aproximadamente, y se le agregarían $1.000 entre julio y agosto y otros $1.000 en noviembre. Montos que, le repito, son totalmente en negro, con la gravedad que los sindicatos no hayan rechazado todo esto en la mesa paritaria. Esto es una cuestión que nada tiene que ver con la democracia, porque sencillamente un sindicato no puede ser cómplice de una propuesta como ésta.

—Entonces, según su mirada, ¿esta propuesta no sirve de nada?

—No, porque esta propuesta está en baja al desconocer la pérdida de poder adquisitivo del salario del año 2020. Por otro lado, nos está cerrando un acuerdo para todo el año 2021, justo el año del descongelamiento de las tarifas, cuando la inflación se presupone mucho más alta que la de este año”.

“Por eso consideramos que los trabajadores deben constituirse en asamblea y desde las mismas surgirán las acciones de lucha. Y decirle al Gobierno que más allá de esta paz social que firmó con el frente sindical estatal para el año electoral que se avecina, debe entender que los trabajadores y las trabajadoras del Estado no vamos a permitir un ajuste más sobre nuestros sueldos”, cerró Blas.