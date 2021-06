El coronavirus afectó a muchos rubros de la economía, uno de ellos fue la actividad comercial. Cada vez son más los negocios que cierran sus puertas a causa del desplome de las ventas y la imposibilidad de continuar pagando salarios. En un intento por salvar la situación, desde el sector piden que deje de regir la terminación por DNI para las compras.

"Hoy el comercio sufre mucho de esta pandemia, de la retención que hay con el tema de economía", reconoció el comerciante mendocino Juan Retali.

En declaraciones a CNN Radio Mendoza, el emprendedor lamentó que ven "poca gente en la calle, en los comercios. A eso sumado a la restricción con el documento, realmente nos complica mucho, ya que vemos muchos negocios cerrados y cada vez más".

Retali manifestó que necesitan que "alguien nos escuche para decirle que nos dejen trabajar tranquilos o, por lo menos, intentar buscarle la vuelta a lo que está sucediendo en el país".

Desde su punto de vista, una estrategia es que deje de regir la norma que establece las compras según la terminación del documento nacional de identidad debido a la poca cantidad de personas que circulan por el centro mendocino. "Buscamos la vuelta para poder vender, hacemos descuentos, financiamos en cuotas, promociones. Pero al no poder ir la gente es como una traba más para la compra", reconoció.

En la misma línea y en tono con sus declaraciones Retali expresó que los consumidores terminan adquiriendo productos "en lugares que no están registrados, que no tienen empleados en blanco y que no pagan alquiler. Allí es dónde nosotros perdemos nuestra posibilidad de trabajar".

"Quien hoy vende por redes sociales no paga alquiler, no paga impuestos, no paga empleados y ahí es dónde se genera la diferencia muy grande en el precio", lamentó el comerciante.

Y finalizó: "El problema es que el comercio representa el 24% del producto bruto regional de lo que se produce en Mendoza. Si nosotros dejamos de pagar impuestos y si la gente sigue comprando por internet y no en los negocios establecidos, el problema va a ser luego para la provincia".