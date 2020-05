El ránking de los políticos con mejor y peor imagen, según los mendocinos

Un estudio virtual en Mendoza lanzó que el gobernador, Rodolfo Suarez, es el dirigente con mejor imagen positiva. Martha Reale, de la consultora Reale-Dalla Torre, explicó los resultados del estudio de opinión en las redes.

“Es un estudio que se hizo entre el 26 y 29 de abril. Este sistema digital que recoge datos a través de Facebook e Instagram, reproduce la encuesta tradicional porque lo desarrollamos para que se puedan aplicar encuestas saneadas. No es solamente recolección de datos en redes sociales, sino que tiene datos científicos", indicó en diálogo con radio Mitre.

El estudio tiene una estructura donde se aborda la imagen de dirigentes, y se evaluaron la gestión del Rodolfo Suarez y la del presidente Alberto Fernández. "También hay un relevamiento del clima social en la situación actual, con el coronavirus y con la situación económica derivada de la cuarentena", agregó.

Políticos con mejor imagen

De cuerdo a lo indicado por Reale, el ranking lo lidera Rodolfo Suarez, con más del 60%. "Tiene un diferencial positivo del 53%, eso quiere decir que su imagen negativa es apenas del 8,5%. En segundo lugar aparece el presidente Alberto Fernández, que tiene un poco más de 60% de imagen positiva y un diferencial positivo del 48,6%, porque su imagen negativa es del 12,3%. Completa el podio el exgobernador y actual diputado nacional, Alfredo Cornejo que tiene un 45,1% de imagen positiva y un diferencial positivo del 28,4%", detalló.

“La dirigente peor evaluada es Cristina Kirchner que tiene apenas un 18,5% de imagen positiva, un 53,5% de imagen negativa y un 35% de diferencial negativo. Un dato que nos sorprendió es que la actual vicepresidenta ha retrocedido en imagen y aprobación a niveles del 2013. No registrábamos estos niveles de desaprobación sobre la figura de la expresidenta. Es todo un dato".

Según Reale, este último dato surge a partir del papel que ha "jugado" en la pandemia. "Algunos opinan que está bien que ella se haya corrido de escena y le dé centralidad al presidente. Otros indican que ella siempre se corre en momentos difíciles, como sucedió durante la tragedia de Cromañón y Once y ahora hace lo mismo. No sabemos cuál es el motivo de que ella no tuviera una participación activa. Lo cierto es que cuando aparece de Twitter siempre es invocando temas que le interesan solamente a ella. No tiene empatía sobre los problemas que tiene la sociedad. Eso hace que su imagen se haya vuelto a derrumbar".

También se midió la imagen de la oposición mendocina, a través de Anabel Fernández Sagasti, José Luis Ramón y Emir Félix. "Tienen todos un diferencial negativo. El que está un poquito mejor posicionado es Emir Félix, que tiene un 20% de imagen positiva, un 21,1% de negativa, un 27% de desconocimiento. Fernández Sagasti tiene 17,8% de imagen positiva y poco más de 35% de negativa, tiene un diferencial negativo del 17,4%. Su imagen está muy relacionada con Cristina Kirchner, tiene un porcentaje cercano de imagen positiva".

En tanto, “Ramón tiene 13,9% de imagen positiva, 28,6% de imagen negativa y un diferencial de negativa del 14,7%. Claramente sus posiciones en puntos conflictivos con el Gobierno provincial, recordemos la polémica en torno al presupuesto, no colaboraron para que la ciudadanía esté satisfechas con su accionar".

Una situación económica preocupante

Además, comentó que se hizo un sondeo sobre el clima social relacionado a la pandemia, y confesó que la mayoría de los mendocinos teme más al avance del coronavirus que a la crisis económica.

"Hay un 56% de mendocinos que nos responden que tienen más miedo a esta altura al coronavirus que a que empeore la situación económica. Mientras que un 43,5% tiene más miedo a que empeore su situación económica que al coronavirus. Entre los que tienen más miedo están las mujeres más que los hombres, personas de nivel educativo bajo y personas mayores de 50 años. Ese es el target más temeroso sobre la situación sanitaria".

“Sobre la situación económica preguntamos cómo definían la situación económica actual entre desesperante, preocupante u holgada. Entre desesperante y preocupante está casi el 70% de la población. Un 8% califica como desesperante, pero un 62% que cree que su situación es preocupante. Solo un 3% cree que el mes que viene la situación económica estará mejor. Entre los que tienen más incertidumbre están los trabajadores independientes, profesionales independientes y el segmento de desocupados o subocupados", agregó.

Cuarentena

Contó que le preguntaron a los mendocinos hasta cuándo podían tolerar la cuarentena en su situación económica, y "un poco más de un 32% considera que no puede más después del 10 de mayo. Un 24% más de fines de mayo. Con eso hablamos de que el 56% de los mendocinos no podría tolerar su situación económica una cuarentena de estas características, más allá del mes de mayo".