El presupuesto provincial para 2021 prevé un gasto de $238 mil millones

El funcionario expuso con cuadros comparativos la situación económica y financiera de la provincia. Tomó como punto comparativo los últimos 12 años de economía del país, donde observó la fuerte caída que ha tenido el PBI. Complejo momento que se traslada hasta nuestros días, donde la pandemia del COVID-19 hizo crecer los problemas donde, por ejemplo, la inversión cayó un 38% con caída en la recaudación provincial.

Se proyectó una pauta general de gastos de $238.000 millones con fuerte inversión en salud, porque al decir del ministro Nieri: “La emergencia sanitaria no tiene fecha de vencimiento y hay mucho para invertir en recurso humano, infraestructura e insumos”.

El otro punto que sobresale del proyecto de presupuesto apunta a aquellas actividades económicas que han sido perjudicadas por las medidas restrictivas que se implementaron contra el coronavirus, además de la crisis económica que se agudizó con la pandemia. De acuerdo por lo informado por el ministro Nieri: “Son 50 actividades en toda la provincia, que han sido registradas y que recibirán el beneficio del 50% de descuento de la alícuota de ingresos brutos. Una medida por la que la provincia tendrá una baja proyectada en la recaudación para el año 2021 de $750 millones”.

La presentación de las tres leyes tuvo también el acento político que Rodolfo Suarez envió a los legisladores: “A propósito de los últimos datos de pobreza en la provincia, creemos que de ella se sale con inversión. Es inversión necesita financiamiento. Por lo que la provincia debe recuperar 2021 el superávit fiscal y la inversión”.

Sobre esto último, Nieri les anunció a los legisladores: “La inversión prevista para el próximo año, rondará los $35.602 millones, de los cuales el 58% –alrededor de 21.000 millones– estarán destinados a Portezuelo del Viento; un 21% a obras de infraestructura vial, municipal y desarrollo económico –maternidad Hospital Luis Lagomaggiore, arreglo de edificios escolares, Ruta Provincial 82, sistema de cloacas del Departamento de Malargüe, red de ciclovías para el Área Metropolitana y Polo Judicial Penal– y el resto se destinará a fideicomisos, cuyo objeto es la aplicación de programas para la reactivación económica, como Enlace, Mendoza Activa, entre otros. Además, se duplicará el aporte al IPV previendo 1.475 viviendas”.

Como se dijo, el proyecto contiene solicitud de roll over y endeudamiento, que el oficialismo prefiere denominar financiamiento, como el funcionario lo expresó: “El Presupuesto 2021, prevé un pedido de autorización de financiamiento de 350 millones de dólares destinados exclusivamente para obras de infraestructura que se localizan equitativamente entre todos los departamentos de la Provincia”.

Estimular el crecimiento

Al finalizar los anuncios, Nieri, habló con los medios y dijo: “El eje de este Presupuesto tiene dos pilares centrales, uno sería el tema que nos ha colocado a todos, la pandemia. Porque seguimos en emergencia y no hay certeza de como continúe la emergencia sanitaria y prevé un gasto en infraestructura, recursos humanos e insumos, con gran volumen a diferencia de otros años".

"El otro pilar, es el componente inversión. Con inversión pública, como por ejemplo un 6% de este presupuesto en rutas y hospitales. Además, tenemos herramientas para estimular al sector privado en la pos pandemia, como otorgar beneficios a actividades que pasaron muy mal la pandemia y que su recuperación será más lenta. La otra herramienta es para capital humano, ya que tenemos un fuerte componente en infraestructura escolar para su regreso y para la conectividad”.

Otro aspecto que destacó el funcionario sobre el ánimo de la administración Suarez, fue cuando expresó: “Estamos convencidos que hay que estimular el crecimiento y lo hacemos dentro de las herramientas fiscales que tenemos dentro de este presupuesto. Con eso excitaremos la economía por y para recuperar la inversión que creará fuentes de trabajo”.

Cuando se le preguntó sobre la situación de los sueldos en la Administración Pública, observó: “Los salarios de estatales se discutirán en la mesa paritaria, pero no hay precisiones aún al respecto, En cuanto al análisis que hizo un senador (Lautaro Giménez -FIT-) sobre que se podría llegar a ofrecer hasta un 15 % de aumento, debo aclarar que incurrió en un error el legislador, porque se está comparando presupuesto con presupuesto, cuando el presupuesto actual (2020) tiene una realidad muy por debajo de ese presupuesto en materia de recursos”.

La oposición, prudente, pero no emite cheques en blanco

Al momento de expedirse, el presidente del bloque de senadores del PJ, Lucas Ilardo, resaltó: “Queremos ser prudentes y respetuosos, por eso analizaremos con detenimiento las tres leyes que ha enviado el Ejecutivo. Si bien el ministro ha dado algunos anticipos en su presentación, el momento económico y social que vive la provincia y el país, amerita que los dirigentes estemos a la altura de las circunstancias”.

Lucas Ilardo, presidente del bloque PJ- Frente de todos.

"Por eso, en principio deseamos poder llegar a un acuerdo y que el Gobernador, como el Presidente, tengan su presupuesto, como así los intendentes. Todos necesitan de sus presupuestos, lo que no significa emitir un cheque en blanco. Se conoce que hemos marcado nuestra postura, porque creemos que las actividades que la han pasado muy mal deben tener una significativa reducción impositiva. Incluso, nos parece que debería abarcarse a más actividades de las señaladas por el gobierno en el proyecto de presupuesto. También planteamos que los que más han ganado en la provincia, como el sector financiero, tengan un aumento significativo y que realicen un aporte solidario”.

Cuando habló de algunos puntos de fricción entre oficialismo y oposición, Ilardo dijo, “considero que el ministro fue poco creativo a la hora de la redacción del presupuesto, porque pide el mismo endeudamiento que el año pasado, que, como se sabe, fracasó. Por lo que espero que con el vicegobernador Mario Abed y el titular de la Cámara de Diputado, Andrés Lombardi, generemos un grado de creatividad para alcanzar consensos entre el oficialismo y la oposición. Se sabe que esta provincia está hiper endeudada y no tiene pulmones para más endeudamiento”.

Finalmente pidió: “Con respecto al roll over, les recuerdo que el peronismo el año pasado le ofreció al gobernador por un año y el no lo aceptó. Creo que es necesario bajar lo niveles de intransigencia de ambas partes y generar esos consensos que les indiqué”.

Sueldos de estatales

Por su parte el senador Marcelo Romano (Unidos por Mendoza) y el diputado Mario Vadillo (UM), dijeron, “un punto que le observamos al ministro (Lisandro) Nieri, es que el proyecto de presupuesto no tiene reflejado ningún aumento para los empleados públicos. Un punto que aflige, dado que este año no tuvieron los trabajadores estatales ningún aumento. Lo grave es que no se considera ni siquiera una actualización salarial”.

Inmediatamente reflexionaron: “Es obvio que si se presenta el mismo presupuesto, donde se han achicado notablemente los ingresos, esto impactará no solo en los aguinaldos, sino en cualquier intento de aumento en los sueldos del personal público”.